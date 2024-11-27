 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Первые оценки и отзывы на Silent Hill 2 Саурон наводит суету в трейлере второго сезона «Властелина колец. Колец власти» Веном и Эдди Брок идут ва-банк в финальном трейлере экшена «Веном 3: Последний танец» Одна из самых продаваемых нуарных серий от Image выйдет одним томом в мягкой обложке «Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
• • •
 
СЕРИАЛЫ
195

«Пацаны» в новом составе прохлаждаются на съёмках пятого сезона (фото)

Источник: Amazon

Съёмки пятого сезона «Пацанов» официально стартовали, и Эрик Крипке уже радует нас ежедневными фотоотчётами. Надо полагать, новостей в духе «новый сезон точно взорвёт ваш мозг» на этот раз будет больше обычного, благо что сезон финальный.

На свежем закадровом фото отметилась Кимико (Карен Фукухара)... собственно, на этом можно было остановится, но компанию ей составили уменьшившийся раза в два ММ (Лас Алонсо) и не так давно метнувшийся на другую сторону Поезд А (Джесси Ашер).

Промо-арт сериала «Пацаны»

Раньше на съёмках также были замечены Энтони Старр, Карл Урбан, Джек Куйэд, Чейс Кроуфорд, Колби Минифи и Нэйтан Митчелл.

Ждём премьеру пятого сезона «Пацанов» в следующем году.

Теги
ГалереяПацаны
Комментарии

Ещё на эту тему

2«Пацаны» приступили к съёмкам (фото) 10«Пацаны» собрались в последний раз для съёмок финала (фото) 4В сериале «Пингвин» использовались материалы из игры Gotham Knights 12Пятый сезон «Пацанов» удивительно скоро отправится на съёмки +«Рейнджер-отброс» — новый тизер второго сезона аниме-адаптации «Пацанов» от автора «Пяти невест»

Тоже интересно

7Иэн Маккеллен не хочет, чтобы Гэндальфа играл другой актёр, но есть прецедент двух Дамблдоров 4Новая киновселенная DC начнётся в декабре мультсериалом «Монстры-коммандос» 19Хитрец Дензел Вашингтон сыграет ещё в двух «Великих уравнителях» 8Аарон Пьер сыграет Зелёного фонаря Джона Стюарта в сериале от DC Studios 0Предзаказы на Analogue3D откроются уже через два дня

Далее на КГ

0
Ещё один известный робот появится в общей комикс-вселенной «Трансформеров» и «Броска кобры»
 2
Звёзды «Чёрной Пантеры» и «50 оттенков серого» присоединятся к Генри Кавиллу в «Вольтроне»
 0
После смерти Шерлока в сериале «Ватсон» его напарник стал лечить людей, раскрывая преступления
 0
Отзывы на «Моану 2» от критиков и зрителей появились на Rotten Tomatoes
 5
«Миллионер из трущоб» получит сиквел и сериальную адаптацию
 0
«Поднятие уровня в одиночку» продолжается: трейлер опенинга второго сезона аниме
 0
Гай Ричи и Том Харди приступили к съёмкам спин-оффа «Рэя Донована»
 1
Над возвращением Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема в «Хоббса и Шоу 2» уже работает сценарист
 0
Стич опять за своё на свежем постере «Лило и Стича»
 0
Вышел новый трейлер в закадровом озвучании и с субтитрами документального фильма «Хаяо Миядзаки и Птица»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
В «Бегущего по лезвию 2099» записался Том Бёрк из «Фуриосы»
 
Кино «Граф Монте-Кристо» опередил Гая Ричи и стал самым кассовым иностранным фильмом года в российском прокате
 
Кино Перезапуск серии комедий «Очень страшное кино» вернёт всех важных для фильма Уайансов
 
Кино Артхаус для масс: «Субстанция» ворвалась в тройку самых кассовых зарубежных фильмов в российском прокате за год
 
Появился трейлер исторического детектива «Плевако»
 
Новый хоррор-комикс The Creeping Below от Boom! Studios стал хитом
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 576: Большая жопная кладь
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 647: «Мегалополис», «Огниво», «Шоу субботним вечером», вторая «Догма», подстава от Рэйчел Зеглер
 
5ЕВА – 608: Вылизанный из пальца
 
2Телеовощи – 575: Медовуха из мёда
 
0Ноль кадров в секунду – 553: Неделя обновлений
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 646: «Граф Монте-Кристо», бразильский Comic Con, «Беляковы в отпуске», «Моя старая задница»
 
6ЕВА – 607: Китайский Disney
 
8Телеовощи – 574: Первый контакт отменяется
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru