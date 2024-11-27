«Пацаны» в новом составе прохлаждаются на съёмках пятого сезона (фото)

Съёмки пятого сезона «Пацанов» официально стартовали, и Эрик Крипке уже радует нас ежедневными фотоотчётами. Надо полагать, новостей в духе «новый сезон точно взорвёт ваш мозг» на этот раз будет больше обычного, благо что сезон финальный.

На свежем закадровом фото отметилась Кимико (Карен Фукухара)... собственно, на этом можно было остановится, но компанию ей составили уменьшившийся раза в два ММ (Лас Алонсо) и не так давно метнувшийся на другую сторону Поезд А (Джесси Ашер).

Раньше на съёмках также были замечены Энтони Старр, Карл Урбан, Джек Куйэд, Чейс Кроуфорд, Колби Минифи и Нэйтан Митчелл.

Ждём премьеру пятого сезона «Пацанов» в следующем году.