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СЕРИАЛЫ
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Вовремя ушли в Marvel снимать «Мстителей»: сериальная вселенная «Цитадель» братьев Руссо рушится

Источник: Amazon

Можно ответственно заявить, что братья Руссо очень своевременно заныкались в «мавреловский домик», где собираются снимать «Мстителей: Судный день» и «Мстителей: Секретные войны». Им, как и студии Marvel, не помешает убедительное подтверждение творческого потенциала.

Энтони и Джо Руссо и их производственная компания AGBO оставляют на стриминге Netflix большую кучу разочарования от релиза фантастического экшена «Электрический штат» — картины с бюджетом более 300 миллионов долларов, которая просто не смогла оправдать ожиданий.

На другой платформе — Amazon Prime Video — серьёзно забуксовал другой дорогой проект — шпионский сериал «Цитадель».

Многие источники издания The Hollywood Reporter сообщают, что второй сезон сериала переносят с осени 2025 года на весну 2026-го. Ещё многочисленные спин-оффы откладываются на неопределённый срок — они точно не выйдут раньше премьеры второго сезона.

Причина тряски объясняется просто — студии не понравился материал. Сериал «Цитадель» по первоначальной задумке должен был стать флагманским на сервисе. В основном шоу главные роли исполняли Ричард Мэдден и Приянка Чопра-Джонас; под каждый важный регион собирались снимать спин-оффы. И даже сделали парочку — «Цитадель: Диана» и «Цитадель: Ханни Банни». И вроде бы они даже пользовались успехом.

«Цитадель» с самого начала причиняла много головной боли — первый сезон стоил $ 160 млн, а потом создателям потребовалось ещё $ 75 млн для досъёмок. На тот момент это был второй самый дорогой сериал стриминга после «Властелина колец: Кольца власти».

Инсайдеры предполагают, что это, если не конец, то очень серьёзный звоночек.

Недавно свой пост покинула глава Amazon MGM Дженнифер Салке — «Цитадель» была её детищем. Ещё один немаловажный факт — бондиана теперь полностью принадлежит студии, и зачем вкладывать в два шпионских франчайза? Особенно, когда один из них накопил куда большую базу фанатов. И это не «Цитадель».

Теги
ЦитадельAmazonЭнтони РуссоДжо Руссо
Комментарии (1)

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Подкасты
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