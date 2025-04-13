Альберто Мьельго создал зрелищную короткометражку по игре Marathon от Bungie

Получится ли у Bungie превратить грядущий сетевой шутер Marathon в нечто сколь-нибудь хорошее и успешное, или игра повторит судьбу другого дорогущего вложения Sony — Concord — этот вопрос пока остаётся открытым. Но совсем уж бесполезной игра уже точно не будет, ведь ради её продвижения был нанят ещё относительно молодой, но уже едва ли не легендарный аниматор Альберто Мьельго. Тот самый, что задал визуальный стиль мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» и снял одни из самых запоминающихся короткометражек сериала «Любовь. Смерть. Роботы» — «Свидетель» (из первого сезона) и «Джибаро» (из третьего).

Результатом стал 8-минутный короткометражный мультфильм, совмещающий фирменные приёмы и темы режиссёра с визуально-аудиальными нотками британского сериала «Утопия», добротным фантастическим экшеном и неизбежным для рекламного проекта злом — заданными игрой дизайнами. Впрочем, в руках Мьельго даже они выглядит почти стильно.

В общем, смотрим обязательно. Можно считать это неофициальный нулевым эпизодом грядущего 4-го сезона «Любовь. Смерть. Роботы». И как бы он не оказался лучшим...