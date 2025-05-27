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СЕРИАЛЫ
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Альтрон оставил для сериала «Вижн» свою чёрнокожую «вдову» в качестве злодейки

Источник: Netflix

Т’Ниа Миллер — звезда сериала «Падение дома Ашеров»исполнит ведущую роль в марвеловском сериале «Вижн» (Vision) на стриминге Disney+. Она сыграет вместе с Полом Беттани, который изображает титульного персонажа, проявившего себя в сериале «Ванда/Вижн». Оригинал, напомним, отдал концы в «Войне бесконечности».

Детали сюжета ещё одного спин-оффа (первым был «Это всё Агата») рассказывают о том, как главный герой пытается вернуть свои воспоминания и восстановить утраченные черты человечности.

Миллер, как утверждают источники Deadline, изобразит злодейку — могущественную и хитрую Джокасту, которой движет желание отомстить. В комиксах Джокаста — робот, построенный Альтроном в качестве жены, но впоследствии она переходит на сторону Мстителей.

В сериале также участвует Джеймс Спэйдер — исполнитель роли Альтрона. Вижн в финале «Мстителей 2» расправился с этим антагонистом, но, видимо, не до конца. Оказывается, у не совсем покойного осталась злая «вдова».

Постановкой и сценарием сериала занимается Терри Маталас — творец, спасший «Звёздный путь: Пикар» в третьем сезоне.

Ориентировочная дата премьеры — 2026 год.

Теги
КастингПол БеттаниMarvel
Комментарии (5)

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Источник фотографий: Depositphotos

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