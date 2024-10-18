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Первый взгляд на восьмой сезон «Рика и Морти» — сериал продлили ещё на два сезона

Источник: Adult Swim

Сычуаньский соус ещё не вернули в продажу, поэтому приключения безумного учёного Рика Санчеса и его внука Морти Смита продолжаются. И будут продолжаться впредь: телеканал Adult Swim продлил сериал «Рик и Морти» ещё на два сезона. Об этом на фестивале Comic Con в Нью-Йорке объявили исполнительные продюсеры Дэн Хармон и Скотт Мардер.

Так как ранее шоу уже продлили в сумме до десяти сезона, то теперь ожидается, что мультсериал продержится двенадцать сезонов. Причем паузы между ними могут длиться больше года: седьмой сезон закончился в декабре 2023-го, а восьмой стартует только в 2025-м. Но даже так это не самая большая заминка — пауза между третьим и четверым составила три года. Теперь, если даже авторы максимально ускорятся и начнут стабильно выдавать по сезону в год, сериал будет выходить до 2029 года.

Чтобы доказать нетерпеливым поклонникам, что дело движется, Хармон и Мардер представили первый взгляд на грядущий восьмой сезон — небольшой набросок для одного из эпизодов.

Сериал «Рик и Морти» был придуман Дэном Хармоном и Джастином Ройландом. Премьера состоялась в конце 2013 года. После обвинения в домашнем насилии Ройланда, озвучивавшего титульных персонажей и других персонажей, уволили из сериала, заменив актёра озвучки на Йена Кардони (Рик) и Гарри Белдена (Морти).

Теги
АнонсыВидеоРик и Морти
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