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«Неуязвимый» раскрыл дату выхода третьего сезона (видео)

Роберт Киркман и компания умеют в самоиронию. Что и доказали, выпустив видеоролик, живописующий очередную встречу в «Бургермарте». А состоялась она как минимум ради того, чтобы сообщить заждавшимся зрителям, что третий сезон анимационного экшена «Неуязвимый» получил точную дату премьеры.

В эмоциональном и не лишённом юмора общении Марка Грейсона и Сесила выясняется, что свежие эпизоды экранизации одноимённого комикса Киркмана начнут выходить на стриминговом сервиссе Amazon 6 февраля 2025-го. И что примечательно, на этот раз никаких длительных перерывов посреди сезона не будет.

Теги
ВидеоНеуязвимый
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