 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Каратель Джон Бернтал отправится в «Одиссею» с Кристофером Ноланом «Хороший секс» с Натали Портман стоит больше 45 миллионов долларов Трейлер хоррора «Обезьянка» набрал рекордное для независимого фильма ужасов количество просмотров Невесёлый Джон Красински смотрит на Дубай на первом кадре фильма «Джек Райан» «Тёмный рыцарь» может быть только один — скандальный фильм Уве Болла с Арми Хаммером сменил своё название
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
356

Создатель «Люцифера» познает кунг-фу: готовится сериал «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»

Источник: Sony

Платформа Prime Video натягивает тросы и ставит краны для производства сериала «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Принадлежащий Amazon стриминг-сервис и Sony Pictures Television всерьёз взялись за разработку шоу по мотивам серии романов Ван Дулу «Журавль — Железная пенталогия».

Эти книги, разумеется, стали источником вдохновения для режиссёра Энга Ли, экранизировавшего один из романов в 2000 году.

Джейсон Нин («Люцифер») напишет сценарий и выступит продюсером.

Сюжетное описание гласит: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», поражающий экшеном и красотой природы, рассказывает о метаниях Юй Шулень и Ли Мубая — двух воителей, которые страдают от запретной любви и неизбежного наступления современности, разрываясь между традиционными устоями и возможным совместным будущим.

Главные роли в фильме исполнили Чоу Юнь-Фат и Мишель Йео. Киноадаптация собрала по миру $213 млн и завоевала целых четыре «Оскара».

Теги
AmazonPrime VideoSonyМишель ЙеоЭнг Ли
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

28Типичный Уэс Андерсон — вышел трейлер нового фильма мастера со Скарлетт Йоханссон и Бенедиктом Камбербэтчем

Тоже интересно

2Морячок Попай приплывёт в Россию с большим сборником избранных классических комиксов 15Хуже летающего слона Тима Бёртона! «Белоснежка» не смогла набрать высоту в прокате 2Зрелищный ролик показывает прошлое аниме «Истребитель демонов» и раскрывает дату выхода первой части финала 10Сэмюэл Л. Джексон опять сыграет самого злобного ублюдка в криминальном мире 0Неделя сериалов на КГ — главные новости 3–9 февраля

Далее на КГ

0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 668: CinemaCon 2025, «Война и музыка», успех «Minecraft в кино», «Трон: Арес», «Чёрный чемодан»
 10
Ubisoft напоминает игрокам, что они не владеют купленными играми
 1
КГ играет: Backpack Battles
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 5
Netflix обещает скоро доставить второй сезон сериала Devil May Cry
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 573: Стрёмное лицо наркоторговли
 3
«Аватару 3» стоит напрячься: Китай официально готов уменьшить количество голливудских картин в прокате
 0
В превью восьмого сезона «Рика и Морти» Джерри всех достаёт своими яйцами
 0
Осенью состоится премьера третьего сезона аниме «Тебе, бессмертный»
 8
Первый взгляд на центральных персонажей сериала по «Майору Грому»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Капитан Америка 4» стоически сопротивляется трагической судьбе «Квантомании»
 
Игры КГ играет: Yakuza 0, часть 5
 
Кино Невероятный уровень милоты в трейлере фильма «Лило и Стич»
 
Кино Первый взгляд на Джуда Лоу в роли Владимира Путина в фильме «Кремлёвский волшебник»
 
Кино «Звёздные войны» с Дейзи Ридли ещё живы: фильм получил сценариста «Ультиматума Борна»
 
Рецензия и отзывы на комикс «Гнев Фантомаса»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 668: CinemaCon 2025, «Война и музыка», успех «Minecraft в кино», «Трон: Арес», «Чёрный чемодан»
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 594: Серийный сосед
 
0Ноль кадров в секунду – 573: Стрёмное лицо наркоторговли
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 667: Стулья «Мстителей 5», «Злой город», «Мастер» Джейсона Стэйтема, свежий Кроненберг
 
10ЕВА – 627: Твёрдое заявление
 
0Телеовощи – 593: Гадалка-давалка
 
1Ноль кадров в секунду – 572: Киркоров против Ящеров
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 666: «Новокаин», «Клинер», будущее Борна и Бонда, «Пила 11», провал «Белоснежки», «Василий»
 
2ЕВА – 626: Три закона робогорничной
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru