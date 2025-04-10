Создатель «Люцифера» познает кунг-фу: готовится сериал «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»

Платформа Prime Video натягивает тросы и ставит краны для производства сериала «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». Принадлежащий Amazon стриминг-сервис и Sony Pictures Television всерьёз взялись за разработку шоу по мотивам серии романов Ван Дулу «Журавль — Железная пенталогия».

Эти книги, разумеется, стали источником вдохновения для режиссёра Энга Ли, экранизировавшего один из романов в 2000 году.

Джейсон Нин («Люцифер») напишет сценарий и выступит продюсером.

Сюжетное описание гласит: «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», поражающий экшеном и красотой природы, рассказывает о метаниях Юй Шулень и Ли Мубая — двух воителей, которые страдают от запретной любви и неизбежного наступления современности, разрываясь между традиционными устоями и возможным совместным будущим.

Главные роли в фильме исполнили Чоу Юнь-Фат и Мишель Йео. Киноадаптация собрала по миру $213 млн и завоевала целых четыре «Оскара».