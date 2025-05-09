Непредвиденная трагедия! Сериал «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» отменён после первого сезона

Такого развития событий, конечно, не мог предугадать никто. Кроме каждого второго, не говоря уже о первом. Рады сообщить: принцип «Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт» работает не хуже швейцарских часов.

Канал NBC отменил сериал «Форс-мажоры: Лос-Анджелес» сразу после первого сезона.

Стивен Амелл — специалист мирового уровня по подведению под монастырь целых городов — может записать на свой счёт и Лос-Анджелес. Он — герой, которого этот сериал не заслуживает.

Причина, как бы, очевидна. Ожидания от спин-оффа были высоки, а реальность снова выразила полное равнодушие к чьим-то надеждам. Почему-то популярность оригинального сериала не передалась ответвлению с какими-то левыми персонажами.

Ну, не он первый. Ранее же был ещё один спин-офф, который просуществовал один сезон.

Рано или поздно до создателей дойдёт. Без оригинального актёрского состава эта шарманка не играет. Меган Маркл, конечно, не обязательна.