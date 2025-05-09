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3
СЕРИАЛЫ
1 049

Нэйтан Филлион и Изабела Мерсед унижают Джона Сину в тизере второго сезона сериала «Миротворец»

Сервис HBO выкатил расширенный тизер второго сезона сериала «Миротворец». Как показать, что титульный персонаж оказался в новой киновселенной? Сразу подсунуть камео Зелёного фонаря и Орлицы. Эти персонажи прямиком из фильма режиссёра Джеймса Ганна «Супермен»:

Как уже замечалось, спасение мира от нашествия инопланетян никак не улучшило репутацию Миротворца. В высшую супергероическую лигу его не берут и вообще считают отстоем. Обидно, конечно, но зато у него есть друзья — пусть некоторым и ставят диагноз «токсичная маскулинность».

Появился и новый враг — персонаж Фрэнка Грилло, который хочет отомстить за убийство сына.

И уже начинаются игры с мультивселенной?

Теги
ВидеоМиротворецДжон СинаДжеймс Ганн
Комментарии (3)

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Источник фотографий: Depositphotos

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