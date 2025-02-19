Новые сериалы недели: «Форс-мажоры» из Лос-Анджелеса и президент Роберт Де Ниро

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Wink

Февраль 1934 года. Прохождение Северного морского пути за одну навигацию было амбициозной целью и имело огромное значение для СССР. Многие считали эту затею бесперспективным и рискованным предприятием. Молодые и дерзкие полярники во главе с Отто Шмидтом искренне верили в то, что на пароходе «Челюскин» им удастся выполнить поставленную задачу. Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь.

Историческая драма по известным событиям расскажет о борьбе за жизнь с безжалостной стихией и о стойкости человеческого характера.