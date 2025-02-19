Новые сериалы недели: «Форс-мажоры» из Лос-Анджелеса и президент Роберт Де Ниро

Среда, 19 февраля
комедия, детектив
В ролях Лейтон Мистер, Люк Кук, Клэнси Браун, Девон Террелл, Скотт Ли, Уильям Маккенна
Лу Хикман и её брат Генри — полицейские детективы в маленьком городке на берегу Тихого океана. Вместе с отцом и по совместительству начальником по прозвищу Большой Хэнк они расследуют различные преступления. Бюджет полиции урезан дальше некуда, а сложности в отношениях между братом и сестрой постоянно мешают рабочему процессу.
Полицейская комедия и семейная комедия в одном флаконе.
Четверг, 20 февраля
драма, исторический
В ролях Глеб Калюжный, Стася Милославская, Кирилл Кяро, Дмитрий Куличков, Дмитрий Чеботарёв, Алексей Розин
Февраль 1934 года. Прохождение Северного морского пути за одну навигацию было амбициозной целью и имело огромное значение для СССР. Многие считали эту затею бесперспективным и рискованным предприятием. Молодые и дерзкие полярники во главе с Отто Шмидтом искренне верили в то, что на пароходе «Челюскин» им удастся выполнить поставленную задачу. Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь.
Историческая драма по известным событиям расскажет о борьбе за жизнь с безжалостной стихией и о стойкости человеческого характера.
триллер, драма
В ролях Роберт Де Ниро, Анжела Бассет, Джесси Племонс, Лиззи Каплан, Конни Бриттон, Джоан Аллен
Бывшего президента США Джорджа Маллена назначают главой специальной комиссии по расследованию масштабной кибератаки.
В драматическом триллере оскаровской номинантки Лесли Линки Глаттер Роберт Де Ниро играет президента, которому не дают спокойно насладиться пенсией. Ему не в первой играть ворчливых стариков с тяжёлым характером.
драма, боевик, детектив
В ролях Алан Ричсон, Малкольм Гудвин, Уилла Фицджеральд, Хью Томпсон, Крис Уэбстер, Брюс Макгилл
Создатель Ник Сантора
Первый сезон экранизирует первую книгу серии The Killing Floor, где Джека Ричера, бывшего майора армейской военной полиции, арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя подозрения, герой сам берётся за поиски киллера.
Воскресенье, 23 февраля
драма
В ролях Стивен Амелл, Трой Уинбуш, Лекс Скотт Дэвис, Джош Макдермитт, Брайан Гринберг, Элис Ли
Тед Блэк, бывший федеральный прокурор из Нью-Йорка, представляет интересы самых влиятельных клиентов в Лос-Анджелесе.
Стивен Амелл попытается заменить Габриэля Махта на посту крутого юриста. Правда, контора у него расположена в солнечном Лос-Анджелесе.
драма
В ролях Харрисон Форд, Тимоти Далтон, Хелен Миррен, Роберт Патрик, Себастьян Роше, Брайан Джерати
Создатель Тейлор Шеридан
События приквела разворачиваются в 1923 году. В центре повествования предки современных Даттонов из начала XX века. Джейкобу и Каре, стоящим во главе семейства владельцев ранчо, пришлось жить и выживать во времена сухого закона и Великой депрессии.
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