«Тед Лассо» вернулся! Первый кадр четвёртого сезона с хорошо знакомыми лицами

Съёмки долгожданного четвёртого сезона «Теда Лассо», на который все надеялись, но в который не все до конца верили, только что стартовали. Официальность данного факта подтверждает первый кадр продолжения с основными действующими лицами в исполнении Джейсона Судейкиса, Ханны Уоддингэм, Джуно Темпл и Джереми Свифта. Вместе с ними контракт сразу на три (!) сезона подписали Бретт Голдстин и Брендан Хант. И это поистине прекрасная новость.

К основной шестёрке присоединились Фэй Марсей («Андор»), Таня Рейнольдс («Половое воспитание»), а также Эбби Херн, Джуд Мак, Эшлинг Шарки и Грант Фили («Оби-Ван Кеноби»), который теперь будет играть сына Теда Лассо Генри.

Как и сообщалось раньше, в четвёртом сезоне Тед Лассо возвращается в Ричмонд и принимает самый большой вызов в своей карьере — берётся тренировать женскую футбольную команду второго дивизиона. Бог в помощь, как говорится.