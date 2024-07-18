Хулиганы возвращаются в трейлере шестого сезона «Голяка»

Всё меняется, кроме жизни в английской глубинке. В сети появился трейлер шестого сезона раздолбайской криминальной комедии «Голяк», который уже даже не сообщает, а констатирует — во вселенной сериала всё стабильно, там по-прежнему царит фирменная дурка.

Нет, что-то в жизни Винни (Джoзeф Гилгaн) и компании, конечно же, происходит, но радикальных перемен, видимо, ждать не стоит. Разве что у главного героя прибавится пара-тройка татуировок.