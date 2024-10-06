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СЕРИАЛЫ
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Новые сериалы недели: Лара Крофт снова грабит гробницы, а Кейт Бланшетт что-то скрывает

Источник: Netflix

Октябрь в сериальном мире начнётся с парада «женских» премьер. Стриминговый сервис Amazon презентует шпионский экшен «Цитадель: Диана», потоковая платформа Netlix выкатит первый сезон анимационного боевика «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт», британский вещатель Sky покажет убийственную «Дорогушу», а на Apple TV+ стартует детективный триллер Альфонсо Куарона «Все совпадения неслучайны. В главной роли — Кейт Бланшетт.

Понедельник, 7 октября

 
Сезон4
The CW
Супермен и Лоис Superman & Lois

боевик, драма, приключенческий

В ролях Тайлер Хеклин, Элизабет Таллоr, Дилан Уолш, Алекс Гарфин, Джордан Эльсас, Эммануэль Шрики

Создатель Грег Берланти, Тодд Хелбинг

Сериал следит за семейными буднями знаменитой супружеской пары из Смолвиля. Главные герои продолжат бороться со злом и несправедливостью, совмещая эту непростую миссию с воспитанием сыновей и хлопотами по дому.

Видео

Среда, 9 октября

 
Сезон4
ABC (US)
Начальная школа „Эбботт“ Abbott Elementary

комедия

В ролях Кинта Брансон, Тайлер Джеймс Уильямс, Джанелл Джеймс, Крис Перфетти, Лиза Энн Уолтер, Шерил Ли Ральф

Несколько самоотверженных учителей работают в одной из худших государственных школ.

 
Конец сезона1
Apple TV+
Плохая обезьяна Bad Monkey

комедия, детектив

В ролях Винс Вон, Мишель Монахэн, Джон Ортис, Джоди Тёрнер-Смит, Роб Делани, Мередит Хагнер

Десятый эпизод We're in the Memory-Making Business станет заключительным для первого сезона детективной драмеди.

Видео

 
Конец сезона4
Apple TV+
Медленные лошади Slow Horses

драма

В ролях Гари Олдман, Крис Райлли, Розалинд Элизар, Оливия Кук, Кристин Скотт Томас, Джонатан Прайс

Четвёртый сезон шпионской драмы завершится шестым эпизодом Hello Goodbye.

Видео

Четверг, 10 октября

 
Премьера+
Prime Video
Цитадель: Диана Citadel: Diana

фантастика, боевик, триллер, драма

В ролях Матильда де Анджелис, Лоренцо Червазио, Маурицио Ломбарди, Джулия Пьятон, Текла Рютен, Филиппо Нигро

Итальянский спин-офф шпионского боевика «Цитадель» братьев Руссо.

Если вам интересен франчайз «Цитадель», то у его итальянского спин-оффа есть шанс вас хоть чем-то заинтересовать.

Видео

 
Премьера+
Netflix
Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

мультфильм, фэнтези, боевик, триллер, приключенческий

В ролях Хейли Этвелл, Ричард Армитедж, Зои Бойл, Аллен Мальдонадо

Пpиключeнчecкий экшeн o знaмeнитoй pacxититeльницe гpoбниц paccкaжeт, чтo пpoиcxoдилo в жизни глaвнoй гepoини пocлe coбытий, пoкaзaнныx в нoвoй игpoвoй тpилoгии o Лape Kpoфт 2013–2018 гoдoв.

Знаменитая расхитительница непростых мест захоронений снова за своё — отправится за артефактами. А ещё заговорит голосом Хейли Этвелл.

Видео

 
Премьера+
Sky Atlantic (UK)
Дорогуша Sweetpea

драма, комедия

В ролях Элла Пернелл, Николь Лекки, Леа Харви, Джереми Свифт, Кэлам Линч

Офисная тихоня слетает с катушек и убивает всех, кто её не замечает.

Видео

Пятница, 11 октября

 
Премьера+
Apple TV+
Все совпадения неслучайны Disclaimer

триллер, драма, детектив

В ролях Кейт Бланшетт, Кевин Клайн, Саша Барон Коэн, Лесли Мэнвилл, Луис Патридж, Лейла Джордж

Известная тележурналистка обнаруживает, что она является центральным персонажем романа, раскрывающего тайну, которую она пыталась скрыть.

Альфонсо Куарон представляет свой многосерийный проект — детективный триллер с Кейт Бланшетт в главной роли. Промо-материалы обещают напряжённый сюжет с давящей атмосферой.

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