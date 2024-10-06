 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Скарлетт Йоханссон официально вернулась в киновселенную Marvel, но в новом качестве Подружка Дэдпула перейдёт к Аквамену: Морена Баккарин сыграет в экшен-комедии с Джейсоном Момоа Heroes of Might & Magic: Olden Era — новая попытка спасти франчайз Император прибыл на гонки колесниц в первом отрывке из «Обречённых на славу» Роланда Эммериха Новое аниме осени 2024 года
• • •
 
СЕРИАЛЫ
547

Неделя сериалов на КГ — главные новости 30 сентября — 6 октября

Источник: Netflix
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

4Лютик достаёт Геральта в первом отрыве из фэнтези «Ведьмак: Сирены глубин»

Тоже интересно

16«Дэдпул и Росомаха» продолжает ставить рекорды и уже обогнал по сборам «Логана» 3Новые сериалы недели: анимационный «Бэтмен» и олимпийская ретро-драма 2Культовый супергерой Тик получит новый комикс 0Антология Old Dog: Operations продолжит сюжет шпионского комикса от художника Деклана Шелви 1Новая история про берсерка Киану Ривза на Диком Западе получила свежую обложку и страницы

Далее на КГ

1
Мангу «Беглый самурай» продолжат экранизировать
 0
У аниме «Звёздное дитя» будет третий сезон
 0
Одна из жутчайших злодеек Marvel вернулась и превращает людей в мутантов
 6
Энн Хэтэуэй станет принцессой в третий раз
 0
Странная парочка: Рэйчел Макадамс может сыграть злодейку в новом ужастике Сэма Рэйми
 0
DC раскрыло обложки второго тиража первого выпуска Absolute Batman
 8
Больше половины геймеров предпочитает одиночные игры
 1
Довольные и окровавленные: закончились съёмки экранизации видеоигры «Дожить до рассвета» (фото)
 41
«Джокер: Безумие на двоих», по мнению зрителей, худшая экранизация комикса в истории
 8
«Пять ночей с Фредди 2» будет ещё страшнее — так говорит Джош Хатчерсон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Netflix заплатил $ 20 млн за «вкусную» комедию с Винсом Воном
 
Появилась дата премьеры второго сезона драмеди «Терапия» с Джейсоном Сигелом и Харрисоном Фордом
 
Кино «Смерч 2» собрал на съёмки больших поклонников первого фильма и любителей Оклахомы (видео)
 
Кино Морена Баккарин и Энтони Маки выживают в трейлере постапока «Хищные земли»
 
Звезду закрытого сериала «Аколит» поддержал ярчайший персонаж «Звёздных войн»
 
Космодесант и Кратос в тизере «Секретного уровня» от создателей антологии «Любовь, смерть и роботы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 640: «Одинокие волки», «Трансформеры: Начало», «Балерина», провал «Мегалополиса», мультик «Течение»
 
2ЕВА
 
 
2Телеовощи – 568: Мой верный Штырь
 
2Ноль кадров в секунду – 546: Хрючево на 200 часов
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 639: «Громовержцы» Marvel, киновселенная Bubble, Джеймс Кэмерон, дешёвый «Хеллбой», «Подай знак»
 
3ЕВА – 600: Нормальный анимешный отец
 
2Телеовощи – 567: Комбинации тройничка
 
0Ноль кадров в секунду – 545: Как вложить сто миллионов
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 638: «Битлджус Битлджус», «Меган: К вашим услугам», «Водитель-олигарх», биопик о группе KISS
 
3ЕВА – 599: Первое правило оленьего клуба
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru