Marvel переносит индианку из сериала «Что если?» в комиксы.

Если вы не знали, то в ноябре в США проходит месяц наследия коренных жителей Америки. Наверное, в этот период всех выпускают из резерваций. В честь этого события Marvel делает логичный шаг: героиня Кахори из племени Мохаве переходит из сериала в бумажное продолжение. И в отличие от предыдущих персонажей вроде Фила Коулсона и Дарси Льюис, перешедших с экрана на страницы, Кахори переходит в комиксы в оригинальной версии. Наверное, авторы испугались кого-то оскорбить.

Обложки сделали Афуа Ричардсон, Мария Вульф и Райан Майнердинг.

Сценаристом Kahhori: Reshaper of Worlds #1 стал Райан Литтл, соавтор сериала «Что если...?», в котором впервые появилась Кахори. По различным соображениям также участвуют сочинители из коренного населения Арихонни «Хонни» Дэвид и Келли Линн Д'Анджело, дебютирующие в комиксах. По части рисунка к художнику Тодду Харрису присоединятся Дэвид Катлер и Джим Терри.

Вам же, наверное, жутко интересно, как Кахори попадёт во вселенную комиксов. На появившихся страницах видно, как героиня сражается с чудовищным врагом в небесном царстве, а затем попадает в комиксный мир — подразумевается, что небесное царство само по себе может служить мостом между двумя различными континуумами. В этот мир Кахори попала в конце эпизода в сериале. Особо не парясь, индианку сразу сводят с Эхо, Сорвиголовой и Лунным рыцарем.

А вот синопсис этого чуда:

Воительница из племени ирокезов Кахори попала в Небесный мир и в наши сердца с первого же появления, сражаясь с захватчиками своего дома. Она уже помогла спасти всю реальность от безумного Доктора Стрэнджа и обеспечила спокойствие в собственном мире... Так что же теперь? Преследуя угрозу из Небесного мира, Кахори попадает на огненные улицы Адской кухни! Но культурный шок будет наименьшей из её проблем, поскольку её странный противник прорывается сквозь время и пространство. Не пропустите эту захватывающую сагу об одном из самых интересных персонажей, появившихся в киновселенной, с участием таких звёзд, как Сорвиголова, Эхо и Лунный рыцарь! Цитата из пресс-релиза

Kahhori: Reshaper of Worlds #1 от Marvel Comics выходит 6 ноября.