Новый капитан Немо уходит под воду в трейлере «Наутилуса» от Amazon

Индийский принц прямиком из плена отправляется в приключение по пути мести. Давненько никто не экранизировал приключенческую классику. А эта экранизация и так долго добиралась до экранов. И почти добралась. Стриминговый сервис Amazon выкатил полноценный трейлер фантастического экшена «Наутилус», вдохновлённый романами Жюля Верна.

В главной роли — Шазад Латиф. В остальных ролях — Джорджия Флуд, Селин Менвиль, Люк Арнольд, Джейкоб Коллинс-Леви, Бенедикт Харди, Арло Грин, Лин Купер Тан и другие.

Премьера «Наутилуса» уже скоро — 25 октября.