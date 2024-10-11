 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Лихие» 90-е Юрия Быкова показали свой мрачный трейлер Искусственный интеллект сходит с ума в трейлере ужастика «Страх» Новое приключение и неожиданные сюрпризы в трейлере мультфильма «Моана 2» От нового трейлера «Улыбки 2» станет всем страшней Новый «Бегущий человек» получил точную дату выхода
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
358

Новый капитан Немо уходит под воду в трейлере «Наутилуса» от Amazon

Индийский принц прямиком из плена отправляется в приключение по пути мести. Давненько никто не экранизировал приключенческую классику. А эта экранизация и так долго добиралась до экранов. И почти добралась. Стриминговый сервис Amazon выкатил полноценный трейлер фантастического экшена «Наутилус», вдохновлённый романами Жюля Верна.

В главной роли — Шазад Латиф. В остальных ролях — Джорджия Флуд, Селин Менвиль, Люк Арнольд, Джейкоб Коллинс-Леви, Бенедикт Харди, Арло Грин, Лин Купер Тан и другие.

Премьера «Наутилуса» уже скоро — 25 октября.

Теги
ВидеоНаутилус
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

5«Ричер» получил продление на четвёртый сезон

Тоже интересно

2Унылому Питеру Паркеру из основной комикс-вселенной Marvel наконец-то дали новый любовный интерес 13«Преступление и наказание» — дата премьеры и трейлер нового прочтения романа Достоевского 0Антология Old Dog: Operations продолжит сюжет шпионского комикса от художника Деклана Шелви 1Marvel завершило комикс по «Звёздным войнам» 6В экранизации «Острых козырьков» сыграет любимчик Квентина Тарантино

Далее на КГ

5
Новоиспечённый сценарист сериала о Гарри Поттере признался, что не дочитал книги Джоан Роулинг
 0
Первый выпуск кроссовера «Черепашек-ниндзя» и «Наруто» получил более 100 тыс. заказов от розничных продавцов
 5
«Семнадцать мгновений весны» ждёт продолжение
 2
Поттероманы в шоке: сценарий к сериалу о Гарри Поттере напишут какие-то ноунеймы
 2
Life is Strange: Double Exposure — новый трейлер новых приключений Макс Колфилд
 0
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
 2
Анонсирован ремастер второй трилогии Tomb Raider
 24
Батя Цапник страдает: его дочь шпилит дед Нагиев в трейлере комедии «Зять»
 1
Ромком о любви раввина и ведущей секс-подкаста получил продление на второй сезон
 9
Новый спин-офф «Теории большого взрыва» вернёт героев оригинального сериала
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Первые отзывы на «Пингвина» появились на Rotten Tomatoes
 
Агентство Cube извинилось за неподобающие костюмы
 
Принцесса Лея присоединилась к папуле Дарту Вейдеру на специальной обложке 50-го выпуска Star Wars: Darth Vader
 
Кино Элисон Бри из «Сообщества» сыграет самую гнусную злодейку во вселенной
 
NewJeans выступит на одном стадионе с европейскими звёздами
 
Кино «Головоломка 2» стала самым кассовым мультфильмом в истории
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 641: Провал «Джокера 2», свежий Кевин Смит, «Не говори никому», «Платформа 2», «Сталкер»
 
11Телеовощи – 569: Батон на измене
 
5ЕВА – 602: После технических неполадок
 
0Ноль кадров в секунду – 547: Заткнись и переноси
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 640: «Одинокие волки», «Трансформеры: Начало», «Балерина», провал «Мегалополиса», мультик «Течение»
 
2ЕВА – 601: По спирали
 
2Телеовощи – 568: Мой верный Штырь
 
2Ноль кадров в секунду – 546: Хрючево на 200 часов
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 639: «Громовержцы» Marvel, киновселенная Bubble, Джеймс Кэмерон, дешёвый «Хеллбой», «Подай знак»
 
3ЕВА – 600: Нормальный анимешный отец
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru