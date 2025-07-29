Сериал «Гордость и предубеждение» от Netflix разжился отборными британскими актёрами и первым кадром

Новая экранизация романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» пополнила ряды, а потоковый сервис Netflix, обещающий максимально точную классическую адаптацию (других он не держит), поделился первым кадром с главными героинями. Вот они — слева направо: Элизабет, Джейн, миссис Беннет, Мэри, Лидия и Китти.

Эмма Коррин («Корона») играет центральную женскую партию, её сестёр — Фрейя Мейвор («Индустрия»), Ри Норвуд («Трепет сердца») и дебютантки Хоупи Периш и Холли Эйвери, у которых будет шанс раскрыть всю полноту своего таланта.

Закатывать истерики в роли миссис Беннет будет Оливия Колман («Секретное вторжение»), а Руфус Сьюэлл («Иллюзионист») терпеть её бедные нервы в роли мистера Беннета. Луис Патридж («Энола Холмс») берёт на себя роль мерзавца мистера Уикхема, Дэрил Маккормак («Острые козырьки») — душки мистера Бингли.

Его сестрой Кэролайн станет Сиена Келли («Чёрное зеркало»), а Изабелла Сермон («Мир Юрского периода: Господство») — сестрой мистера Дарси, Джорджианой. Самого мистера Дарси воплотит на экране звезда «Медленных лошадей» Джек Лауден, а его тётю, леди Кэтрин де Бург — Фиона Шоу («Гарри Поттер»).

В планах 6 эпизодов. Эйрос Лин («Сорвиголова», «Доктор Кто») режиссирует по сценарию Долли Олдертон («Всё, что я знаю о любви»). BBС курирует производство.