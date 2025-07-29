Новые сериалы недели: «Вождь войны» Джейсон Момоа и «Очи Ваканды»

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Apple TV+

Четыре королевства Гавайев разделены войной. Чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, свирепый воин Каиана берётся за неподъёмную миссию объединить свой народ, в то время как настоящая угроза приближается к его берегам.

Складывается ощущение, что Джейсон Момоа целенаправленно выбирает роли, позволяющие ему щеголять в набедренной повязке сутками напролёт. В новом сериале Apple TV+ он, разумеется, снова играет бесстрашного воина. В этот раз зрячего. В напарники ему достался Темуэра Моррисон — такое милое воссоединение семейства Карри.