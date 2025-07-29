Новые сериалы недели: «Вождь войны» Джейсон Момоа и «Очи Ваканды»

Четверг, 31 июля
боевик
В ролях Энтони Маки, Стефани Беатрис, Томас Хейден Чёрч, Нив Кэмпбелл
Бoлтливый yмник Джoн Дoy в oбмeн нa дocтoйнoe вoзнaгpaждeниe бepётcя дocтaвить в пyнкт нaзнaчeния тaинcтвeннyю пocылкy. Eгo пyть пpoлeгaeт чepeз пocтaпoкaлиптичecкyю пycтoшь, кoтopaя лишь выглядит нeoбитaeмoй. B кoмпaнии aвтoмoбильнoгo вopa Джoн oтпpaвляeтcя в пyть, гдe eмy пpeдcтoит cтoлкнyтьcя c дикими мapoдёpaми нa aдcкиx aвтo и дpyгими cмepтeльными oпacнocтями.
Сериал, показавший миру, что Энтони Маки действительно может играть, возвращается со вторым сезоном на Peacock. Вместе с ним в экранизации игровой серии также снимаются Стефани Беатрис, Уилл Арнетт и Нив Кэмпбелл.
мистика, фэнтези
В ролях Том Старридж, Вивьен Ачимпонг, Бойд Холбрук, Сандив Баскар, Гвендолин Кристи, Кирби Хоуэлл-Батист
Тех немногих, кто скорбит по «Песочному человеку», ждёт приятный сюрприз в виде бонусного спецэпизода о Смерти в исполнении Кирби Хауэлл-Батист. Тем не менее, финалом сериала по-прежнему считается предыдущий, 11-й эпизод второго сезона.
Пятница, 1 августа
В ролях Moses Goods, Джейсон Момоа, James Udom, Brandon Finn, Siua Ikale'o, Mezi Atwood
Четыре королевства Гавайев разделены войной. Чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, свирепый воин Каиана берётся за неподъёмную миссию объединить свой народ, в то время как настоящая угроза приближается к его берегам.
Складывается ощущение, что Джейсон Момоа целенаправленно выбирает роли, позволяющие ему щеголять в набедренной повязке сутками напролёт. В новом сериале Apple TV+ он, разумеется, снова играет бесстрашного воина. В этот раз зрячего. В напарники ему достался Темуэра Моррисон — такое милое воссоединение семейства Карри.
Отважным воинам Ваканды предстоит выполнять опасные задания по всему миру, чтобы отобрать у врагов государства. Они — Хатут Заразе, и это их история.
Если вдруг вам не хватило первой и второй «Чёрной пантеры», Райан Куглер снял ещё один проект о всеми любимых жителях Ваканды. Благо, в новом мультсериале всего четыре эпизода, которые легко можно пропустить.
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