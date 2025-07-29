 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Долой ответственность! The Dark Pictures: Directive 8020 позволит отматывать принятые решения Издательство Ignition Press представит эротический комикс «Наблюдатели» на бурлеск-шоу Харли Квинн попытается разобраться с «призраком» Джокера в продолжении мрачного комикса Joker/Harley Сара Мишель Геллар больше не будет главной героиней «Баффи» Люди больше не исчадие ада! Трейлер «Аватара: Огонь и пепел» показывает злых На'ви
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
553

Новые сериалы недели: «Вождь войны» Джейсон Момоа и «Очи Ваканды»

Источник: Apple TV+

Четверг, 31 июля

 
Сезон2
Peacock
Скрежет металла Twisted Metal

боевик

В ролях Энтони Маки, Стефани Беатрис, Томас Хейден Чёрч, Нив Кэмпбелл

Бoлтливый yмник Джoн Дoy в oбмeн нa дocтoйнoe вoзнaгpaждeниe бepётcя дocтaвить в пyнкт нaзнaчeния тaинcтвeннyю пocылкy. Eгo пyть пpoлeгaeт чepeз пocтaпoкaлиптичecкyю пycтoшь, кoтopaя лишь выглядит нeoбитaeмoй. B кoмпaнии aвтoмoбильнoгo вopa Джoн oтпpaвляeтcя в пyть, гдe eмy пpeдcтoит cтoлкнyтьcя c дикими мapoдёpaми нa aдcкиx aвтo и дpyгими cмepтeльными oпacнocтями.

Сериал, показавший миру, что Энтони Маки действительно может играть, возвращается со вторым сезоном на Peacock. Вместе с ним в экранизации игровой серии также снимаются Стефани Беатрис, Уилл Арнетт и Нив Кэмпбелл.

Видео

 
Конец сезона2
Netflix
Песочный человек Sandman

мистика, фэнтези

В ролях Том Старридж, Вивьен Ачимпонг, Бойд Холбрук, Сандив Баскар, Гвендолин Кристи, Кирби Хоуэлл-Батист

Тех немногих, кто скорбит по «Песочному человеку», ждёт приятный сюрприз в виде бонусного спецэпизода о Смерти в исполнении Кирби Хауэлл-Батист. Тем не менее, финалом сериала по-прежнему считается предыдущий, 11-й эпизод второго сезона.

Видео, Сайт

Пятница, 1 августа

 
Премьера+
Apple TV+
Вождь войны Chief of War

В ролях Moses Goods, Джейсон Момоа, James Udom, Brandon Finn, Siua Ikale'o, Mezi Atwood

Четыре королевства Гавайев разделены войной. Чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, свирепый воин Каиана берётся за неподъёмную миссию объединить свой народ, в то время как настоящая угроза приближается к его берегам.

Складывается ощущение, что Джейсон Момоа целенаправленно выбирает роли, позволяющие ему щеголять в набедренной повязке сутками напролёт. В новом сериале Apple TV+ он, разумеется, снова играет бесстрашного воина. В этот раз зрячего. В напарники ему достался Темуэра Моррисон — такое милое воссоединение семейства Карри.

Видео

 
Премьера+
Disney+
Очи Ваканды Eyes of Wakanda

Отважным воинам Ваканды предстоит выполнять опасные задания по всему миру, чтобы отобрать у врагов государства. Они — Хатут Заразе, и это их история.

Если вдруг вам не хватило первой и второй «Чёрной пантеры», Райан Куглер снял ещё один проект о всеми любимых жителях Ваканды. Благо, в новом мультсериале всего четыре эпизода, которые легко можно пропустить.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

9Смертельные гонки в постапокалипсисе: накачанный экшеном трейлер второго сезона «Скрежета металла» 10Майнкрафтер Джейсон Момоа станет Уличным бойцом в очередной экранизации игры 7«Лило и Стич» обогнал по миру «Minecraft в кино» и стал самым кассовым голливудским фильмом 2025 года 19У Джеймса Ганна будет своя «Чудо-женщина»: сценарий уже готовится 23Сын Джейсона Момоа станет отпрыском Тимоти Шаламе в «Дюне 3»

Тоже интересно

16Парочка крутых парней: Райан Гослинг и Уилл Феррелл сыграют невезучих бандитов в экшен-комедии 0КГ играет: Armies of Exigo 0Боб Оденкёрк опять получает по лицу на плакатах боевика «Никто 2» 7Новый отрыв: Гарольд и Кумар поделятся торчковой мудростью со следующим поколением укурышей 0Манга «Чёрный клевер» в августе получит новые главы и иллюстрации от авторов серий «Ван-Пис», «Наруто» и «Блич»

Далее на КГ

10
Как с Хью Джекманом уже не будет: режиссёр следующих «Людей Икс» передаст всю сложность первоисточника
 9
Аниватар: Джеймс Кэмерон строит наполеоновские планы по развитию своей научно-фантастической вселенной
 6
Новые фильмы недели: «Рыжая Соня», «Голый пистолет», «Плохие парни 2»
 2
Новое аниме «Истребитель демонов» установило очередной рекорд в японском прокате
 11
Успех фильма «Мортал Комбат 2» откроет возможности для сиквелов и спин-оффов
 2
Стала известна дата начала съёмок продолжения фильма «Годзилла: Минус один»
 0
Вариантов много не бывает: показали ещё три обложки грядущего грандиозного кроссовера Deadpool/Batman
 0
Двухлетний план подходит к концу: авторы Ultimate Spider-Man уйдут с серии
 11
Звезда «Людей Икс» не уверена, что завершила съёмки в новых «Мстителях» — сценарий до сих пор не готов
 0
Dynamite Entertainment забрало себе лицензию на комиксы по мотивам сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме Осенью стартует аниме «Путешествие коллекционера по другому миру» про попаданца с невероятными способностями
 
Игры Впечатления: Rise of Industry 2
 
Игры Nintendo хочет продать 15 миллионов Switch 2 к весне 2026
 
Аниме Стала известна исполнительница эндинга второго сезона аниме «Я переродился торговым автоматом и теперь блуждаю в подземельях»
 
Игры Bloober Team работает над ремейком Silent Hill
 
Игры KГ игpaeт: Mega Man Battle Network 2, часть 4
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Телеовощи – 610: Господин Чпок
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 683: «Супермен» Джеймса Ганна, «М3ГАН 2.0», питчинг в Фонде кино, ролики «Мортал Комбат 2»
 
3ЕВА – 643: Есть одна тян
 
2Телеовощи – 609: 40-мегатонный девственник
 
1Ноль кадров в секунду – 588: Протез протеза
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 682: Премьера «Супермена», «Мир Юрского периода: Возрождение», новый «Каратэ-пацан», «Бескрайний Запад»
 
2ЕВА – 588: Погребённые под аниме
 
1Телеовощи – 608: Жизнь на пике
 
2Ноль кадров в секунду – 587: Утонувшие миллионы
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru