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Уилл и Лира в новом мире на кадрах второго сезона «Тёмных начал» Филипа Пулмана

Кабельный канала HBO опубликовал подборку свежих кадров из второго сезона фэнтези «Тёмные начала». Первый трейлер продолжения зрители увидели на виртуальном Comic Con at Home и уже знают, что следующая телеглава экранизации знаменитой книжной серии Филипа Пулмана сулит главным героям новые опасные приключения. Сериал вернётся на экраны этой осенью.

Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала»

Во втором сезоне юная Лира из мира науки, религии и магии попадает в новый мир, где знакомится с земным мальчиком Уиллом — владельцем волшебного ножа, и теперь им предстоит путешествовать по неизведанному измерению вдвоём.

В сериале снимаются Дафни Кин, Джеймс Макэвой, Рут Уилсон, Лин-Мануэль Миранда, Джорджина Кэмпбелл, Кларк Питерс, Эндрю Скотт, Амир Уилсон и другие. Сценарий пишет Джек Торн («Чудо»). Пулман входит в команду исполнительных продюсеров проекта. За производство отвечают New Line и Bad Wolf Productions.

Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала» Кадры из сериала «Тёмные начала»
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