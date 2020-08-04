Netflix выпустит документальный сериал о золотом веке видеоигр

Раз уж потоковый сервис Netflix тоже начал заниматься экранизацией различных видеоигр, он наверняка захотел бы расширить своё портфолио в этом направлении, верно? Сказано — сделано, и стриминговый гигант объявил о выпуске шестисерийного документального сериала «Рекорд» (High Score), посвящённого истории игровой индустрии и тому, как ей удалось превратиться в один из самых денежных сегментов сферы развлечений.

Согласно описанию, сериал сконцентрируется на золотом веке видеоигр и их революционных этапах развития. О чём будет каждый конкретный эпизод, неизвестно, но такие названия, как Nintendo, SEGA, DOOM, Mortal Kombat, Street Fighter II, Final Fantasy, Sonic The Hedgehog, Space Invaders, Pac-Man и Madden NFL, упоминаются в соответствующем рекламном материале.

В сериале будут показаны интервью с компьютерными пионерами и художниками-визионерами, посвятившими себя созданию всех вышеупомянутых франчайзов. Причём беседы велись как с западными, так и с японскими игроделами. Например, одним из гостей цикла стал знаменитый иллюстратор Ёситака Амано, работавший над дизайном персонажей, логотипом и рисунками к Final Fantasy.

Премьера «Рекорда» состоится 19 августа.