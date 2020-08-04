Герои в масках — Флэш, Старгёрл, Супермен и другие теперь выглядят так

Только не смейтесь — The CW старается, как может. Всегда остающийся на острие актуальности телеканал выкатил пачку свежих, максимально отражающих дух нашего нездорового времени постеров своих Arrowverse-сериалов, среди которых «Флэш», «Старгёрл», «Супергёрл», «Супермен и Лоис», «Чёрная молния» и «Легенды завтрашнего дня».

И вопрос лишь в том, ограничится ли дело одними только постерами, или бедным супергероям DC придётся щеголять в таком виде перед преступниками. А если нет, то как руководство телеканала собирается объяснять зрителям столь злостное нарушение антикоронавирусных протоколов?