Мэйси Уильямс: лучшая сюжетная арка в финальном сезоне «Игры престолов» была у Арьи

Мэйси Уильямс, как и остальные участники актёрского состава «Игры престолов», старается отыскать себя за пределами роли в культовом сериале, но журналисты с завидным постоянством продолжают напоминают о завершившемся в прошлом году фэнтезийном эпике.

В который раз прокомментировать произошедшее в финале эпохального проекта Уильямс попросили в ходе недавней беседы с The Hollywood Reporter в рамках промо-кампании «Новых мутантов». Речь зашла о конкретном сюжетном твисте, связанном с расправой над Королём Ночи. Исполнительница роли Арьи Старк считает, что роль убийцы кошмарного врага её героине подходит куда больше, чем Джону Сноу.

[Кит Харингтон] ожидал, что это будет [Джон Сноу] и даже рассказал, как всё произойдёт. Мол, кое-кто ещё в третьем сезоне рассказал ему, что именно он убьёт Короля Ночи. А потом он прочитал сценарий, и оказалось, что всё это время это была Арья. (смеётся) Думаю, [вариант с Джоном Сноу] был бы слишком очевидным. Я рада, что это оказалась Арья, и вообще считаю, что у меня лучшая сюжетная арка в финальном сезоне. Мэйси Уильямс, всем довольна

Вероятно, доверить кинжал из драконьего стекла именно Арье авторы сериала поначалу и впрямь не планировали (или просто разыграли доверчивого Харингтона), а потом посчитали, что столь неожиданный выбор убийцы главного белого ходока стопроцентно вызовет зрительский восторг.