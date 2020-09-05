Хотите плюсики в карму? Бегом оценивать фильмы, сериалы, игры и аниме

Всеяредакция продолжает креативить — всё ради вас. Теперь, оценивая фильмы, сериалы, игры и аниме (да, на «КГ-Портале» можно это делать), вы моментально получаете плюсик в карму. И так бесконечное число раз. Вам — приятно, нам — полезно. Ведь чем больше читателей проголосует за своих любимчиков, тем более объективными и полными будут рейтинги лучших фильмов, сериалов, игр и аниме (да, такое у нас тоже есть).

Чуть менее свежее нововведение, о котором тоже наверняка знают не все, — это списки всего самого популярного и ожидаемого. Оба они формируются исходя из количества просмотров тех или иных страниц в базе с той лишь разницей, что в популярные фильмы, например, попадают кинокартины независимо от их даты выхода, тогда как в ожидаемые — лишь фильмы текущего года. Фишка этих списков в том, что они отражают непосредственно уровень зрительского интереса к тем или иным проектам и уровень их «медийности» в целом, что, впрочем, может никак не коррелировать с качеством.

И последнее, но не менее важное: в сериальном календаре премьер теперь отображаются не только новинки, но и премьеры очередных сезонов уже идущих сериалов. Согласитесь, удобно.

В общем, всегда пожалуйста!