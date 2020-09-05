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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Хотите плюсики в карму? Бегом оценивать фильмы, сериалы, игры и аниме

Всеяредакция продолжает креативить — всё ради вас. Теперь, оценивая фильмы, сериалы, игры и аниме (да, на «КГ-Портале» можно это делать), вы моментально получаете плюсик в карму. И так бесконечное число раз. Вам — приятно, нам — полезно. Ведь чем больше читателей проголосует за своих любимчиков, тем более объективными и полными будут рейтинги лучших фильмов, сериалов, игр и аниме (да, такое у нас тоже есть).

Чуть менее свежее нововведение, о котором тоже наверняка знают не все, — это списки всего самого популярного и ожидаемого. Оба они формируются исходя из количества просмотров тех или иных страниц в базе с той лишь разницей, что в популярные фильмы, например, попадают кинокартины независимо от их даты выхода, тогда как в ожидаемые — лишь фильмы текущего года. Фишка этих списков в том, что они отражают непосредственно уровень зрительского интереса к тем или иным проектам и уровень их «медийности» в целом, что, впрочем, может никак не коррелировать с качеством.

И последнее, но не менее важное: в сериальном календаре премьер теперь отображаются не только новинки, но и премьеры очередных сезонов уже идущих сериалов. Согласитесь, удобно.

В общем, всегда пожалуйста!

17 Обсудить
 
Пика Пика
Лучший комментарий
+28

Это конечно хорошо, но можно лучше. Подкидываю идею: за каждый час неактивности на сайте карма уходит в минус. День простоя - бан
Комментарии
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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