«Хроники Спайдервика» станут сериалом для Disney+

Во время онлайн-ивента Disney+ Day выяснилось, что книжную серию «Хроники Спайдервика», по которой в 2008 году вышел одноимённый фильм с Фредди Хаймором в главной роли, ждёт очередная экранизация — на этот раз многосерийная. Выходить фэнтези будет, само собой, на стриминговом сервисе Disney+.

Информации о будущей экранизации книжной серии за авторством Холли Блэк и Тони Дитерлицци пока очень мало. На мероприятии многосерийные «Хроники Спайдервика» описали как современную историю о взрослении в декорациях приключенческого фэнтези.

В центре повествования находится семейство Грейс — близнецы Джаред и Саймон, их сестра Мэллори и мать Хелен. Главные герои перебираются жить в обветшалое семейное поместье, где позже узнают о таинственном прошлом своего предка, сделавшего невероятное открытие о параллельном мире, населённом волшебными существами.

Шоураннером назначен Арон Эли Колейт («Лок и ключ»); он также числится исполнительным продюсером сериала совместно с авторами литературного первоисточника. Продюсируют постановку Paramount Television Studios и 20th Television.