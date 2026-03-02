 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ИНН 1646019914, ID a-55664

Токен: F7NfYUJCUneTUxqhoTGz

   
«Ёлки 12» заработали в прокате более 700 млн рублей Тайна динозавров-машин под угрозой в трейлере мультфильма «Турбозавры. Суперфильм» Сборы аниме «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» в домашнем прокате превысили 39 млрд иен Пиратские разборки без цензуры Приянки Чопры и Карла Урбана в трейлере экшена «Блеф» Всё будет перезагружено: «Морбиус», «Мадам Паутина» и «Крэйвен-охотник» не отбили у Sony желание химичить с комиксами
• • •
 
СЕРИАЛЫ
194

Холмс в розыске и в библиотеке на новых кадрах из детектива «Молодой Шерлок»

Источник: Prime Video

Портал ScreenRant начал публиковать своё превью фильмов и сериалов весны 2026 года. И в этом превью портал делится эксклюзивными изображениями из грядущих проектов. Так, ScreenRant показал два новых кадра из детективного сериала «Молодой Шерлок». На одном из кадров показаны Мориарти и Холмс на улице. А на заднем плане висит плакат с Шерлоком. На плакате написано, что молодой человек разыскивается за убийство. Очевидно, что главный герой его не совершал, но должен будут сам себя оправдать. На втором изображении те же персонажи и Майкрофт Холмс, брат Шерлока, находятся в библиотеке. При этом у главного героя в руках огромные часы.

«Молодой Шерлок» основан на одноимённом цикле романов Энди Лейна. Сериал покажет ранние приключения известного детектива из произведений Артура Конан Дойла. По сюжету 19-летний герой будет раскрывать убийство в Оксфордском университете. Шерлока играет Хиро Файнс-Тиффин («Министерство неджентльменских дел»), Джеймса — Донал Финн, Майкрофта — Макс Айронс.

Продюсером и одним из режиссёров адаптации выступил Гай Ричи («Министерство неджентльменских дел»). Ранее он снял фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-младшим в роли знаменитого сыщика. Но с «Молодым Шерлоком» фильмы не связаны.

Первый сезон шоу появится на Prime Video 4 марта. Все восемь эпизодов сезона выйдут на стриминговом сервисе в один день.

Кадры из сериала «Молодой Шерлок» Кадры из сериала «Молодой Шерлок»
Теги
ГалереяМолодой ШерлокХиро Файнс-ТиффинPrime Video
Комментарии

Ещё на эту тему

5Холмс и Мориарти знакомятся во фрагменте из сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video 1«Молодой Шерлок» и его будущий враг на новом кадре из детективного сериала Гая Ричи 4«Дарт Мол — Повелитель теней» на новом кадре из своего сольного мультсериала по «Звёздным войнам»

Тоже интересно

10Роберт Паттинсон и Зендея готовятся к грандиозной драме на постере фильма «Драма» 14Николас Галицин берёт в руки меч силы Хи-Мена в первом тизере фильма «Властелины вселенной» 28Халк требует ответа! Марк Руффало начал задавать Джеймсу Кэмерону неприятные вопросы по поводу продажи Warner Bros. 3Фанаты спасли эро-фэнтези Brown Dust 2 от введения цензуры 8Тимур Бекмамбетов и Крис Пратт сбили «Аватар: Пламя и пепел» с вершины проката США

Далее на КГ

19
Они вернулись! «Очень страшное кино 6» в первом трейлере дерзко шутит про любое
 1
Анонсирован кошмарный шутер Flesh & Wire от создателей культового Postal
 5
Картину «Сказка о царе Салтане» посмотрели более 4 млн зрителей
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 2
Ретро-битемап He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction обзавёлся новым трейлером и датой релиза
 9
Живая деревяшка расчленяет людей в трейлере ужастика «Пиноккио: Раскрепощенный»
 4
Маг огня Лю Кан на новом кадре из боевика «Мортал Комбат 2»
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 23 февраля — 1 марта
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 23 февраля — 1 марта
 4
«Крик 7» установил в американском прокате рекорд по резне
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
В первом ежегоднике «Абсолютной Чудо-женщины» Диана страдает от проклятия Медузы
 
Кино Майкл Джексон достигает пика славы в трейлере фильма «Майкл»
 
Аниме Продолжение аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» не выйдет в 2026 году
 
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 
«Молодой Шерлок» и его будущий враг на новом кадре из детективного сериала Гая Ричи
 
Игры Внезапно вышла метроидвания God of War Sons of Sparta
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 619: Скачки на рыжухах
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru