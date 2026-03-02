Холмс в розыске и в библиотеке на новых кадрах из детектива «Молодой Шерлок»

Портал ScreenRant начал публиковать своё превью фильмов и сериалов весны 2026 года. И в этом превью портал делится эксклюзивными изображениями из грядущих проектов. Так, ScreenRant показал два новых кадра из детективного сериала «Молодой Шерлок». На одном из кадров показаны Мориарти и Холмс на улице. А на заднем плане висит плакат с Шерлоком. На плакате написано, что молодой человек разыскивается за убийство. Очевидно, что главный герой его не совершал, но должен будут сам себя оправдать. На втором изображении те же персонажи и Майкрофт Холмс, брат Шерлока, находятся в библиотеке. При этом у главного героя в руках огромные часы.

«Молодой Шерлок» основан на одноимённом цикле романов Энди Лейна. Сериал покажет ранние приключения известного детектива из произведений Артура Конан Дойла. По сюжету 19-летний герой будет раскрывать убийство в Оксфордском университете. Шерлока играет Хиро Файнс-Тиффин («Министерство неджентльменских дел»), Джеймса — Донал Финн, Майкрофта — Макс Айронс.

Продюсером и одним из режиссёров адаптации выступил Гай Ричи («Министерство неджентльменских дел»). Ранее он снял фильмы «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней» с Робертом Дауни-младшим в роли знаменитого сыщика. Но с «Молодым Шерлоком» фильмы не связаны.

Первый сезон шоу появится на Prime Video 4 марта. Все восемь эпизодов сезона выйдут на стриминговом сервисе в один день.