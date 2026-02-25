 
 
Метагалактический мегакинопортал
Продолжение аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» не выйдет в 2026 году Просто действительно дурное кино Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать» постарается обойти «Аватара 3» Вызов, драма и гонки в трейлере «Битвы моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским Очередное расширение вселенной: создатель Хеллбоя напишет комикс о кумире красного супергероя-демона Раскрыта дата премьеры фэнтезийного аниме «Ателье колдовских колпаков»
КИНО
СЕРИАЛЫ
209

Телеовощи. Выпуск 639: Половое воспитание с пакетом

ВидеоТелеовощи
4Телеовощи. Выпуск 638: Спидран до секса

42Вселенная Брэндона Сандерсона — «Рождённый туманом» и «Архив Буресвета» — станет фильмами и сериалами на Apple TV 28Халк требует ответа! Марк Руффало начал задавать Джеймсу Кэмерону неприятные вопросы по поводу продажи Warner Bros. 14Решительность, отвага и слабоумие: три центральных персонажа экшена «Гренландия 2: Миграция» 0Впечатления от игры Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International 5Смена пола больше не работает: Disney+ отказался снимать сериал по мотивам фильма «Клад»

0
Спин-офф «Короля Талсы» стал намного лучше: действие переместили в Техас и сценарии всех серий напишет Тейлор Шеридан
 0
Они вообще тут быть не должны: Джей и Молчаливый Боб попадут в комикс-вселенную Marvel
 4
Элизабет и Дарси никак не могут встретиться в первом тизере сериала «Гордость и предубеждение» от Netflix
 17
Время пришло! Натан Филлион и другие актёры «Светлячка» выложили общее загадочное видео с намёком
 0
Рыжая Соня попадёт в жернова революции в своём новом комиксе
 1
Новые фильмы недели: Нив Кэмпбелл в «Крике 7» и пират Карибского моря Карл Урбан
 9
Бесчувственным злодеем в сериале «Бог войны» стал звезда «Дэдпула» Эд Скрейн
 0
Супергеройский экшен Marvel's Wolverine определился с датой выхода
 2
Панк-сказка «Король и Шут. Навсегда» заработала более 100 млн рублей за первый уикенд
 0
ЕВА-674: Прямая трансляция
Заляпанная кровищей Приянка Чопра и чистенький пират Карл Урбан на плакатах экшена «Блеф»
 
Известный сценарист рассказал, как его наняли закончить культовый All-Star Batman and Robin от Фрэнка Миллера
 
Аниме «Вехи истории» — анонс и тизер исторического аниме про жизнь личного секретаря Александра Македонского
 
Сериалы У второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» появились постер и новые кадры
 
Сериалы Неделя сериалов на КГ — главные новости 17–23 ноября
 
Все герои-игрушки страдают от всемогущего планшета в трейлере мультфильма «История игрушек 5»
 
Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
