Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 марта

Все цвета Хогвартса на фото с новыми актёрами учеников из сериала «Гарри Поттер». По факультетам рассчитайсь!
Капитан Натан Филлион пришёл за Саммер Глау и продолжает собирать команду «Светлячка». Уже сходил в гости к Джине Торрес, Доктору и Морене Баккарин.
Капитан Тесные штаны добрался до Джуэл Стэйт. Ещё больше намёков на «Светлячка». Ничего не понятно, но очень интересно.
Лариса Гузеева появится в «Простоквашино», чтобы увести Печкина у няни. Недетские страсти.
Хоумлендер занял Овальный кабинет в трейлере финального сезона сериала «Пацаны». Сделаем Америку героической!
Создателю «Бога войны» кажется, что Кратос присел в лесу по большой нужде на первом снимке из сериала. По его мнению, это не самое лучшее первое впечатление.
Да здравствует разнообразие! Во втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств» появится чернокожий персонаж!. Актёр из самого «Чужого: Земля».
Настоящие детективы по дисишному: тизер сериала «Фонари». Завтрашняя премьера уже сегодня.
«Категорически нет». Киллиан Мёрфи не сыграет Волан-де-Морта в сериале про Гарри Поттера. Зарубите себе на носу.
Икона стиля: Адам Болдуин встречает Натана Филлиона в шестом тизере «Светлячка». Пошёл обратный отсчёт.
