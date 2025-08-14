Киновселенная DC теряет стыд и совесть в трейлере второго сезона сериала «Миротворец»

Сервис HBO Max выкатил новый трейлер (с натяжкой) супе героического сериала «Миротворец». Персонаж Джона Сины всё ещё старый, а окружающий его мир уже новый. Также в ролике нет никакой цензуры, так что насилие и юмор представлены во всей красе. Всё по заветам создателя шоу и киновселенной Джеймса Ганна:

Премьера на стриминге состоится 21 августа. Сюжетная линия «Миротворца» продолжит развитие дисишной киновселенной, но протагонисту от этого, судя по всему, не легче.