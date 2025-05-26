Издание Entertainment Weekly представило новые материалы по второму сезону сериала «Миротворец».

Шоураннер и создатель шоу Джеймс Ганн, который также является архитектором новой киновселенной DC, перетащил любимого шлемастого персонажа в исполнении Джона Сины из «снайдерверса» в «ганнверс».

Действие нового сезона разворачивается спустя несколько лет после событий первого. Ганн обещает несколько заметных камео из собранного им «дисишного» мира — и из нового полнометражного «Супермена» тоже. Собственно, уже в трейлере показали Орлицу и Зелёного Фонаря — двух киношных супергероев из скоро выходящей картины. Также, по словам Джеймса, в конце сезона появится кто-то очень важный. Можно начинать гадать. Скорее всего, велики шансы увидеть Джейсона Момоа в роли Лобо. В конце концов, его Аквамен объявился в финале первого сезона для неприличной шутки.

На опубликованных новых кадрах можно увидеть Майкла Рукера, изображающего охотника на пернатых — Реда Сэйнт Уайлда, личного врага Орлика.

HBO в этом году собирается посетить Комик-кон в Сан-Диего, чтобы устроить презентацию «Миротворца».