Неблагодарные перебежчики! Создатели сериала «Очень странные дела» могут покинуть Netflix

По информации источников издания Deadline, стриминг Netflix может вскоре потерять сразу двух своих ключевых творцов — Мэтта и Росса Дафферов, создателей, между проочим, культового сериала «Очень странные дела». Поговаривают, что братья подумывают покинуть платформу и перейти под крыло студии Paramount, которая активно наращивает креативный потенциал и не скупится на инвестиции.

Пока детали возможной сделки не согласованы, и не исключено, что в итоге стороны так и не договорятся. Однако Paramount может предложить нечто, чего Netflix категорически избегает — кинотеатральный прокат. Впрочем, от стриминга братья не отвертятся полностью: на этот случай у студии есть Paramount+.

«Очень странные дела» — первый оригинальный сериал Netflix, который стал глобальным поп-культурным феноменом. Его влияние давно вышло за пределы платформы: отлично продаются сопутствующие товары, костюмы к Хэллоуину, а по мотивам шоу даже поставили спектакль, успешно прошедший как на Бродвее, так и в Вест-Энде.

Заключительный сезон стартует 26 ноября с показа первых четырёх эпизодов. Затем, под Рождество, выйдут ещё три серии, а финал покажут в канун Нового года.