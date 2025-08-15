 
 
«Супермена» раньше отправляют на цифру, чтобы помочь «Миротворцу»

Источник: HBO Max

Не то чтобы у нового «Супермен» оставались какие-то незавершённые дела в кинопрокате, но дату выхода на цифре — 15 августа — многие всё же посчитали преждевременной. Особенно с учётом того, что изначально релиз планировался на конец месяца.

А виноват в этом… сериал «Миротворец». Второй сезон шоу о похождениях персонажа Джона Сины стартует на HBO Max уже 22 августа.

Режиссёр и сценарист «Супермена», а также создатель «Миротворца» Джеймс Ганн объяснил свою логику:

Ну, всё очень непросто. Но дело в сериале. Я раньше думал, что он выйдет в следующем месяце. Но есть много факторов, которые мы не контролируем, поэтому шоу выходит сейчас. Я хотел, чтобы все могли посмотреть «Супермена» до «Миротворца». Даже те, кто не пошёл в кинотеатры. Это и стало основной причиной.

Второй сезон сериала продолжает сюжетную линию, начатую в полнометражном фильме, который вышел 11 июля.

На данный момент «Супермен» собрал в мировом прокате $ 585 млн, из которых $ 334 млн — на домашнем рынке.

