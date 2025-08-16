 
 
Дженна Ортега добровольно возвращается в школу в тизере второго сезона «Уэнсдэй»
4
СЕРИАЛЫ
811

СМИ: в 2026 году снимут третий сезон «Уэнсдэй» — самого популярного англоязычного сериала Netflix

Источник: Netflix

Сериал «Уэнсдэй» вернулся на Netflix с продолжением. И сделал это один из главных хитов стримингового сервиса с огромным успехом. Что подтверждает правильность решения продлить «Уэнсдэй» на третий сезон ещё до недавней премьеры второго. И хотя ожидалось, что съёмки третьего сезона начнутся в этом ноябре, как передали некоторые СМИ, похоже, производство новых эпизодов отложили на следующий год. И теперь съёмки «Уэнсдэй 3» должны начаться во втором квартале 2026-го. Об этом сообщил портал What's on Netflix со ссылкой на издание о кинопроизводстве Production Weekly.

Премьера первого сезона «Уэнсдэй» из восьми эпизодов состоялась 23 ноября 2022-го. Спустя три года он всё ещё остаётся самым просматриваемым англоязычным сериал в истории Netflix с 252,1 млн просмотров.

Второй сезон разделили на две половины по четыре эпизода. Первая половина появилась на сервисе 6 августа. За пять дней она получила 50 млн просмотров. Это почти на уровне просмотров первого сезона шоу на дебютной неделе, что свидетельствует об успехе продолжения у зрителей.

Вторая половина сезона выйдет 3 сентября.

В продолжении Уэнсдэй Аддамс, которую играет Дженна Ортега, вернулась в академию «Невермор» и стала участницей новых ужасающих событий.

Ранее в сети появились фотографии с Сарой Мишель Геллар со съёмок пилота новой «Баффи — истребительницы вампиров», а сериал «Ужастики» был отменён после двух сезонов.

УэнсдэйNetflix
