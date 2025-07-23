«Уэнсдэй» уже продлили на третий сезон — ещё до премьеры второго

В конце июня на Netflix ударно стартовал третий сезон «Игры в кальмара» — самого популярного сериала платформы по количеству просмотров. Однако помимо азиатской сатиры на капиталистическое общество потребления, есть в загашнике стримингового сервиса и другие хиты. Например, один из самых популярных англоязычных сериалов «Уэнсдэй» — школьная драма с элементами триллера и городского фэнтези. Сериал про учёбу девочки из семейки Аддамс настолько популярен, что руководство Netflix решило разбить выход второго сезона на два куска — чтобы помариновать зрителей в томительном ожидании и собрать больше просмотров. Впрочем, в успехе никто не сомневается настолько, что сериал уже продлили на третий сезон и даже подумывают о спин-оффе.

Об этом стало известно благодаря совместному интервью шоураннера проекта Тима Бёртона и исполнительницы главной роли Дженны Ортеги. Хотя третий сезон официально ещё не объявлен, можно считать, что это лишь вопрос времени. А вот касательно спин-оффа ситуация застыла на стадии обсуждения концепции: что это будет, о ком и о чём — та ещё загадка.

В новом сезоне к своим ролям вернулись Дженна Ортега, Эмма Майерс, Хантер Дуэн, Кэтрин Зета-Джонс, Луис Гусман, Фред Армисен. К актёрскому составу присоединились такие новички, как Стив Бушеми, Тэндиве Ньютон, Билли Пайпер, Кристофер Ллойд, Хэйли Джоэл Осмент и Леди Гага.

Премьера второго сезона «Уэнсдэй» состоится 6 августа, когда выйдут первые эпизоды. Финал сезона станет доступен зрителям через месяц — 6 сентября.