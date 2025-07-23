Новые сериалы недели: чёрный Джордж Вашингтон и звезда «Телохранителя», ставшая убийцей

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Hulu

XIX век. 11-летний вундеркинд Джордж Вашингтон Блэк сбегает с сахарной плантации в Барбадосе и отправляется в путешествие по миру.

Сериал о чернокожем Джордже Вашингтоне своим названием, судя по всему, призван обратить внимание аудитории на сам факт своего существования. Но, как говорится, все совпадения случайны и 11-летний раб Джордж Вашингтон Блэк — всего-навсего тёзка первого американского президента. На этом интересные факты о проекте Hulu заканчиваются.

Сериал, основанный на одноимённом романе Эси Эдугян, рассказывает душещипательную историю о жизни в рабстве, побеге из него и свободной, но ограниченной предрассудками жизни после. В главных ролях — Стерлинг К. Браун, Эрнест Кингсли-младший, Руперт Грейвз и, внезапно, Том Эллис.