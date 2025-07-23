Новые сериалы недели: чёрный Джордж Вашингтон и звезда «Телохранителя», ставшая убийцей

Среда, 23 июля
В ролях Ernest Kingsley Jr., Eddie Karanja, Стерлинг К. Браун, Том Эллис, Iola Evans, Руперт Грейвз
XIX век. 11-летний вундеркинд Джордж Вашингтон Блэк сбегает с сахарной плантации в Барбадосе и отправляется в путешествие по миру.
Сериал о чернокожем Джордже Вашингтоне своим названием, судя по всему, призван обратить внимание аудитории на сам факт своего существования. Но, как говорится, все совпадения случайны и 11-летний раб Джордж Вашингтон Блэк — всего-навсего тёзка первого американского президента. На этом интересные факты о проекте Hulu заканчиваются.
Сериал, основанный на одноимённом романе Эси Эдугян, рассказывает душещипательную историю о жизни в рабстве, побеге из него и свободной, но ограниченной предрассудками жизни после. В главных ролях — Стерлинг К. Браун, Эрнест Кингсли-младший, Руперт Грейвз и, внезапно, Том Эллис.
В ролях Оуэн Уилсон, Марк Марон, Peter Dager, Джуди Грир, Мариана Тревиньо, Lilli Kay
Apple TV+ пока не продлил сериал с Оуэном Уилсоном на второй сезон и, судя по крайне сдержанной реакции зрителей, может и вовсе этого не сделать. Словом, ещё одного «Теда Лассо» снять не получилось.
Пятница, 25 июля
В ролях Кили Хоуз, Фредди Хаймор, Shalom Brune-Franklin, Джина Гершон, Джек Девенпорт, Алан Дэйл
Джули — отошедшая от дел убийца, поселившаяся в Греции. Её навещает сын Эдвард, чтобы узнать правду об отце. Однако опасное прошлое Джули настигает её, и они с сыном вынуждены спасаться бегством.
Звёзды «Телохранителя» и «Хорошего доктора» Кили Хоуз и Фредди Хаймор играют тут мать и сына, преследуемых опасным прошлым первой. Не самый типичный подход к жанру шпионского триллера от потокового сервиса Amazon. Есть шанс, что получится что-то годное.
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