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2
СЕРИАЛЫ
665

Новые сериалы недели: новый «Тед Лассо» Оуэн Уилсон

Источник: Apple TV+

Среда, 4 июня

 
Премьера+
Apple TV+
Король гольфа Stick

В ролях Оуэн Уилсон, Марк Марон, Peter Dager, Джуди Грир, Мариана Тревиньо, Lilli Kay

После того, как бывший игрок в гольф лишается своей карьеры и брака, он берётся тренировать 17-летнего вундеркинда. И ставит всё своё будущее на успех одного трудного подростка.

Apple TV+ точно знает, как сильно мы любим «Теда Лассо», и пока он недоступен, выводит вместо него на поле Оуэна Уилсона. Новый сериал «Король гольфа» (Stick), судя по трейлеру, по части юмора, тёплой атмосферы и жизнеутверждающего посыла пойдёт по стопам своего титулованного предшественника. По крайней мере, постарается.

Героя Уилсона сильно потрепала жизнь — карьера окончена, а жена ушла вместе с домом. Но тут ему повезло куда больше Лассо — в его руки попадает неогранённый алмаз, подросток-вундеркинд с фантастическим ударом, привести которого к большим победам должно быть делом техники.

Видео

 
Конец сезона4
FOX
Уборщица Cleaning Lady

драма

В ролях Элоди Юнг, Адан Канто, Марта Миллан, Шон Лью, Оливер Хадсон, Дэн Дэвидсон

Создатель Миранда Куок

Продления на пятый сезон драма с Элоди Юнг пока не получила.

Видео

Суббота, 7 июня

 
Сезон4
Syfy
Засланец из космоса Resident Alien

комедия, фантастика

В ролях Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган

Космолёт инопланетянина Гарри потерпел крушение на Земле, и главный герой отыскивает убежище в провинциальном городке штата Колорадо, где постепенно обживается под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

Бедный-несчастный «Засланец из космоса» Алан Тьюдик возвращается с четвёртым сезоном. Благодарить за это надо USA Network, но мы, пожалуй, сначала проверим, есть ли за что благодарить. После прекрасного первого сезона комедия встала на скользкую дорожку феминизма, и всё стало немного грустно.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (2)

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