Новые сериалы недели: новый «Тед Лассо» Оуэн Уилсон

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Apple TV+

После того, как бывший игрок в гольф лишается своей карьеры и брака, он берётся тренировать 17-летнего вундеркинда. И ставит всё своё будущее на успех одного трудного подростка.

Apple TV+ точно знает, как сильно мы любим «Теда Лассо», и пока он недоступен, выводит вместо него на поле Оуэна Уилсона. Новый сериал «Король гольфа» (Stick), судя по трейлеру, по части юмора, тёплой атмосферы и жизнеутверждающего посыла пойдёт по стопам своего титулованного предшественника. По крайней мере, постарается.

Героя Уилсона сильно потрепала жизнь — карьера окончена, а жена ушла вместе с домом. Но тут ему повезло куда больше Лассо — в его руки попадает неогранённый алмаз, подросток-вундеркинд с фантастическим ударом, привести которого к большим победам должно быть делом техники.