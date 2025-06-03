Новые сериалы недели: новый «Тед Лассо» Оуэн Уилсон

Среда, 4 июня
В ролях Оуэн Уилсон, Марк Марон, Peter Dager, Джуди Грир, Мариана Тревиньо, Lilli Kay
После того, как бывший игрок в гольф лишается своей карьеры и брака, он берётся тренировать 17-летнего вундеркинда. И ставит всё своё будущее на успех одного трудного подростка.
Apple TV+ точно знает, как сильно мы любим «Теда Лассо», и пока он недоступен, выводит вместо него на поле Оуэна Уилсона. Новый сериал «Король гольфа» (Stick), судя по трейлеру, по части юмора, тёплой атмосферы и жизнеутверждающего посыла пойдёт по стопам своего титулованного предшественника. По крайней мере, постарается.
Героя Уилсона сильно потрепала жизнь — карьера окончена, а жена ушла вместе с домом. Но тут ему повезло куда больше Лассо — в его руки попадает неогранённый алмаз, подросток-вундеркинд с фантастическим ударом, привести которого к большим победам должно быть делом техники.
Суббота, 7 июня
комедия, фантастика
В ролях Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган
Космолёт инопланетянина Гарри потерпел крушение на Земле, и главный герой отыскивает убежище в провинциальном городке штата Колорадо, где постепенно обживается под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.
Бедный-несчастный «Засланец из космоса» Алан Тьюдик возвращается с четвёртым сезоном. Благодарить за это надо USA Network, но мы, пожалуй, сначала проверим, есть ли за что благодарить. После прекрасного первого сезона комедия встала на скользкую дорожку феминизма, и всё стало немного грустно.
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