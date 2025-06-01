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Дженна Ортега воплощает детскую мечту за первые 6 минут второго сезона сериала «Уэнсдэй»

Потоковый сервис Netflix расщедрился на первые 6 минут из первого эпизода следующего сезона сериала «Уэнсдэй». Дженна Ортега отчитывается перед зрителями, как провела лето. Судя по её положению — связанной в подвале серийного маньяка — провела она его очень продуктивно.

Короче говоря, в эти шесть минут уложили немного полезной информации про дар ясновидения Уэнсдэй, который она так и не смогла взять под контроль, очень растянутую шутку про досмотр в аэропорту и немного экшена с участием Руки:

Этот сезон разбит на две части: первая выходит 8 августа, вторая — 3 сентября. Также стало известно, что Леди Гага появится в небольшой роли. По причине выстрелившей в социальных сетях сцены танца из оригинального сезона.

Теги
ВидеоУэнсдэйДженна ОртегаNetflix
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