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Финальный сезон сериала «Очень странные дела» растянется до Нового года (видео)

Нельзя винить стриминг Netflix за желание потянуть с окончанием культового сериала «Очень странные дела». Финальные сезон, сами понимаете, не шутки. Да и разбивать эпизоды на главы платформе не привыкать.

Из нового ролика, который также служит как бы трейлером, мы и теперь знаем следующее: Первая Глава выйдет на сервисе 26 ноября (День благодарения), Вторая Глава появится в канун Рождества и Финал покажут под Новый Год. Короче говоря, «Очень странные дела» закрыли собой все важные праздники

Теги
ВидеоОчень странные дела
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Источник фотографий: Depositphotos

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