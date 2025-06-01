Финальный сезон сериала «Очень странные дела» растянется до Нового года (видео)

Нельзя винить стриминг Netflix за желание потянуть с окончанием культового сериала «Очень странные дела». Финальные сезон, сами понимаете, не шутки. Да и разбивать эпизоды на главы платформе не привыкать.

Из нового ролика, который также служит как бы трейлером, мы и теперь знаем следующее: Первая Глава выйдет на сервисе 26 ноября (День благодарения), Вторая Глава появится в канун Рождества и Финал покажут под Новый Год. Короче говоря, «Очень странные дела» закрыли собой все важные праздники