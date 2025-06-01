Возвращение в мир «Пацанов»: супергероическая школота и новый декан в тизере второго сезона «Поколение „Ви“»

Платформа Amazon Prime Video выкатила тизер-трейлер второго сезона сериала «Поколение „Ви“», который должен развлекать поклонников «Пацанов» до выхода основного шоу. Собственная ценность супергероических подростков остаётся под большим вопросом.

Тем не менее, второй сезон премьеруется на сервисе 17 сентября.

После событий первого сезона бунтующих тинейджеров возвращают в учебное заведение, где теперь всем управляет новый декан. Последний хочет, чтобы его подопечные полностью реализовали свой потенциал. Учащиеся, в свою очередь, работают над тем, чтобы уничтожить любимую школу.