Семейка Аддамс в полном сборе в фичуретке второго сезона «Уэнсдэй»

Совсем недавно стриминговый сервис Netflix обнародовал кадр со всеми членами семейки Аддамс, которые появятся во втором сезоне «Уэнсдэй». А теперь настало время познакомиться с ними чуть-чуть поближе в специальной фичуретке, посвященной членам этой самой семьи (и актёрам, их играющим).

В небольшом ролике, помимо шоураннеров Альфреда Гофа и Майлза Миллара, своими восторгами по поводу участия делятся Луис Гузман (Гомес Аддамс), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Аддамс), Дженна Ортега (Уэнсдэй Аддамс), Исаак Ордонес (Пагсли Аддамс) и Джоанна Ламли (Бабушка). Также дали слово режиссёру обоих сезонов Тиму Бёртону и актёру Хантеру Дуэну, сыгравшему Тайлера Галпина — его персонаж вернётся во втором сезоне.

Кроме этого, к своим ролям вернутся Эмма Майерс и Джой Сандей. Новичками в продолжении будут такие небезызвестные лицедеи, как Стив Бушеми, Билли Пайпер, Тандиве Ньютон, Хэйли Джоэл Осмент и Кристофер Ллойд. Последний станет вторым, после Кристины Риччи, актёром, который засветился в полнометражной дилогии «Семейка Аддамс» Барри Зонненфельда. Также в сериале снялась Леди Гага — её роль пока что держится в секрете.

Второй сезон «Уэнсдэй» выйдет на стриминговом сервисе Netflix в два захода: премьера первой части состоится 6 августа, а вторая половина станет доступна 3 сентября.