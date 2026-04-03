Сериал по мотивам книг-бестселлеров «Карл — обходчик подземелий» достался не самому известному стримингу

По информации издания Variety, сериал по мотивам цикла романов-бестселлеров в жанре литРПГ Мэтта Диннимана «Карл — обходчик подземелий» достался стримингу Peacock. Права на первоисточник в начале 2025 года приобрела компания Universal International Studios. Разумно, что реализацию доверили именно своей платформе.

Как и сообщалось ранее, Крис Йост («Тор: Рагнарёк», сериал «Мандалорец») пишет сценарий и продюсирует проект. Ещё один известный голливудский творец — Сет Макфарлейн — тоже числится исполнительным продюсером адаптации.

По сюжету большая часть человечества уничтожена при вторжении пришельцев. Выжившие вынуждены сражаться за возможность таковыми оставаться в садистском игровом шоу. Звучит непросто. А теперь представьте, что вы при этом буквально остались без штанов, а ваш компаньон — самодовольная говорящая кошка, носящая тиару.

Добро пожаловать в «Мир подземелий: Земля», где апокалипсис показывают по телевидению в прямом эфире.

Наш протагонист — бывший служащий береговой охраны по имени Карл — оказывается в жуткой передряге вместе с Принцессой Пончик и Королевой Энн Пухлей — призовой кошкой своей бывшей. Они пытаются не сгинуть после конца света, сражаясь с монстрами, пришельцами, постепенно сходящим с ума ИИ и другими участниками игры. Всё ради рейтингов! Выживание — не обязательно. Развлечение зрителей — первостепенно.

Серия насчитывает семь книг; 12 мая выходит следующий роман.

Даже не зная ничего о первоисточнике, синопсис должен вам намекнуть: правильная экранизация потребует немалых ресурсов. И, скажем честно, с каждой новой книгой воображение автора только увеличивает масштаб и ставки.

Не то чтобы Peacock был совсем упадническим сервисом, но знаковых сериалов там удручающе мало. Возможно, «Карл» станет первым.