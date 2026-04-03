СЕРИАЛЫ
1 879

Сериал по мотивам книг-бестселлеров «Карл — обходчик подземелий» достался не самому известному стримингу

Источник: Universal

По информации издания Variety, сериал по мотивам цикла романов-бестселлеров в жанре литРПГ Мэтта Диннимана «Карл — обходчик подземелий» достался стримингу Peacock. Права на первоисточник в начале 2025 года приобрела компания Universal International Studios. Разумно, что реализацию доверили именно своей платформе.

Как и сообщалось ранее, Крис Йост («Тор: Рагнарёк», сериал «Мандалорец») пишет сценарий и продюсирует проект. Ещё один известный голливудский творец — Сет Макфарлейн — тоже числится исполнительным продюсером адаптации.

По сюжету большая часть человечества уничтожена при вторжении пришельцев. Выжившие вынуждены сражаться за возможность таковыми оставаться в садистском игровом шоу. Звучит непросто. А теперь представьте, что вы при этом буквально остались без штанов, а ваш компаньон — самодовольная говорящая кошка, носящая тиару.

Добро пожаловать в «Мир подземелий: Земля», где апокалипсис показывают по телевидению в прямом эфире.

Наш протагонист — бывший служащий береговой охраны по имени Карл — оказывается в жуткой передряге вместе с Принцессой Пончик и Королевой Энн Пухлей — призовой кошкой своей бывшей. Они пытаются не сгинуть после конца света, сражаясь с монстрами, пришельцами, постепенно сходящим с ума ИИ и другими участниками игры. Всё ради рейтингов! Выживание — не обязательно. Развлечение зрителей — первостепенно.

Серия насчитывает семь книг; 12 мая выходит следующий роман.

Даже не зная ничего о первоисточнике, синопсис должен вам намекнуть: правильная экранизация потребует немалых ресурсов. И, скажем честно, с каждой новой книгой воображение автора только увеличивает масштаб и ставки.

Не то чтобы Peacock был совсем упадническим сервисом, но знаковых сериалов там удручающе мало. Возможно, «Карл» станет первым.

Ещё на эту тему

1Сериал по мотивам книжного цикла бестселлеров «Карл — обходчик подземелий» достался неназванному стримингу +Краудфандинг графической новеллы «Карл — обходчик подземелий: Крокодил» собрал больше $ 2,5 млн

Тоже интересно

12Триллер «Горничная» с Сидни Суини заработал в российском прокате более полумиллиарда рублей 6Динозавры и Вьетнам не отпускают: «Первобытная война 2» уже в разработке 0Не все тайны раскрыты: анонс ответвления к легендарному ивенту «Гражданская война» спустя 20 лет 12Появились новые кадры из приключенческого фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым 17«Скуф» меняет свою жизнь в трейлере комедии с Александром Зубаревым

Далее на КГ

7
«Проект: Конец света» страшно загнал Райана Гослинга: поэтому он не сможет сыграть в следующем фильме режиссёров «Всё везде и сразу»
 15
Перестаньте убивать Самару Уивинг! Трейлер без цензуры безумной комедии «Только через твой труп»
 27
Через пару дней HBO Max покажет, где нашёл своего «Гарри Поттера» в документальном фильме Finding Harry: The Craft Behind the Magic
 5
Первый экранный Ганнибал Лектер сыграет серийного убийцу на пенсии во втором сезоне сериала «Декстер: Воскрешение»
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 12
«Супер Марио: Галактическое кино» за первый день заработал больше «Проекта: Конец света»
 6
Студия Apple обошла кучу конкурентов, чтобы присвоить фильм от Марго Робби и режиссёра «Моей старой задницы»
 7
Для своего сольника оскароносная ведьма Глэдис получит сценарий от автора двух фильмов про Годзиллу
 1
Тодд Макфарлейн отдал руль: сценарист Мэттью Розенберг возглавит сразу два комикса про Спауна
 20
Многомиллионный фильм Дэвида Финчера с Брэдом Питтом «Приключения Клиффа Бута» выйдет позже, чем ожидалось
Вселенная «Спауна» пополнится мини-серией про антигероиню Женщину-Спаун
 
Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 февраля
 
Кино Сказка «Царевна-лягушка 2» заработала более 200 млн рублей за первый уикенд
 
Кино Скарлетт Йоханссон одним видом может кого-нибудь изгнать: первый кадр актрисы на съёмках ужастика «Изгоняющий дьявола»
 
В производстве второй сезон мистики «Гипнозис» о трёх друзьях, способных читать мысли, видеть прошлое и будущее людей
 
Мститель за отца стал Всеотцом: Мэнди Пэтинкин сыграет Одина в сериале по игре God of War
 
