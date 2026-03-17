Спортивная драма «Первая ракетка» с Полиной Гухман и Данилой Козловским отснята

Подошли к концу съёмки сериала «Игра на вылет», который с последнего обновления сменил название. Теперь предстоящая спортивная драма называется «Первая ракетка». Этой новостью поделился вчера, 16 марта, онлайн-кинотеатр Wink, в котором «Первая ракетка» и выйдет. Премьера состоится «скоро».

В центре сюжета молодая и одарённая теннисистка Катя, которая вынуждена бросить профессиональный спорт. Притворяясь новичком, Катя ездит на частные корты в Москве и обыгрывает там состоятельных любителей на деньги. Одну из игр девушки наблюдает бывший профессиональный спортсмен Игорь. Он видит огромный потенциал в Кате и понимает, что она может стать его шансом вернуться в мир большого спорта.

Главные роли в сериале исполнили Полина Гухман («Алиса в Стране Чудес», «Комбинация», «Резервация») и Данила Козловский («Легенда № 17», «Тренер», «Викинги»). Также в актёрском составе Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов и другие. Срежиссировал «Первую ракетку» Евгений Корчагин («ON и Она»).