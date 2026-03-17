Марк и Динозаврус сражаются в отрывке из четвёртого сезона мультсериала «Неуязвимый»

Уже 18 марта на стриминговом сервисе Prime Video стартует четвёртый сезон мультсериала «Неуязвимый». И незадолго до премьеры в сети появился фрагмент из одного из будущих эпизодов. Отрывок показывает нового злодея шоу, известного как Динозаврус. В ролике он сражается против Марка.



В день премьеры на сервисе выйдут три из восьми эпизодов сезона. Оставшиеся пять будут выпускать по одному в неделю до 22 апреля. Четвёртый сезон «Неуязвимого» точно не станет последним, ведь сервис заранее продлил шоу на пятый.

Мультсериал основан на серии комиксов с тем же названием. Серия закончилась в 2018 году на 144-м выпуске. Сценаристом оригинальной работы и продюсером её адаптации является Роберт Киркман, также известный по комиксу «Ходячие мертвецы». Ранее автор говорил, что для полной экранизации исходного материала нужно семь, восемь или девять сезонов «Неуязвимого».

Третий сезон мультсериала вышел в 2025 году. Он стал самым просматриваемым сезоном среди всех анимационных шоу Prime Video.