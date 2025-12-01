 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
136

Организаторы «Comic Con Игромир» раскрыли программу фестиваля

Источник: Агентство городских новостей «Москва»

На этой неделе в Москве состоится возрождённый «Comic Con Игромир». И уже известно самое важное — звезда «Людей Икс» Фамке Янссен не приедет на фестиваль. Но зато организаторы раскрыли его программу.

В первый день, например, можно будет увидеть и взять автограф художника Эсада Рибича, рисовавшего «Тора» и «Чужих против Мстителей». Другой гость из-за рубежа — Айван Эткинсон, продюсер фильмов Гая Ричи. Среди отечественных звёзд — Тихон Жизневский, Юлия Пересильд, Сергей Чихачёв, Дмитрий Чеботарёв, Дарья Мельникова и другие.

На сценах фестиваля проведут презентации новых комиксов от издательства BUBBLE, грядущих игровых проектов, сеансы «вопросов и ответов» с командой сериала «Кибердеревня», косплей-дефиле и конкурс K-Pop Cover Dance. Состоятся премьеры сериалов «Принц Галактики» и «Киберслав», покажут серию «Майора Грома: Игры против правил». Создатели «Чебурашки 2» покажут новые материалы из фильма, а авторы «Вампиров средней полосы» немного расскажут про последний сезон. Про «Короля и Шута. Навсегда» тоже не забыли — актёры поделятся первыми подробностями насчёт этого музыкального фэнтези.

Ну и куда же без комиксов — состоится вручение нескольких наград профессиональной премии в области комикс-индустрии «Канон». Помимо этого, во все дни можно будет посетить Аллею Авторов, аниме-зону от фестиваля азиатской культуры Isekai Fest и компании Deep, зону настольных игр от Hobby World, а также стенды с грядущими играми. Про возможность приобрести кучу комиксов, сувениров и прочего стафа вообще молчим.

Подробную информацию насчёт всей программы «Игромира» можно узнать на сайте фестиваля. Оный пройдёт с 12 по 14 декабря в «Тимирязев центре».

Комментарии (1)

