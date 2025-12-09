Феникс не прилетит: звезда «Людей Икс» Фамке Янссен не приедет на «Comic Con Игромир»

Мы писали, что на возрождённый «Comic Con Игромир» приедет актриса Фамке Янссен — мутант-телекенетик Джина Грей из «Людей-Икс» и Ксения Онатопп из «Золотого глаза». Увы, этого не случится. На днях организаторы сообщили, что звезда не появится на фестивале.

Причиной стала, как сообщается, смена съёмочного графика. И эта «корректировка» в расписании поломала Фамке все планы насладиться зимней Москвой. По словам команды «Игромира», сама актриса очень извинилась за такую ситуацию. Причём последние «сделали всё, чтобы изменить это и сделать приезд легендарной Джин Грей всё-таки возможным». Не вышло.

В свою очередь, организаторы пообещали возврат средств на билеты любых категорий, причём без штрафов и комиссий. Причём срок сдачи билетов продлили до 11 декабря. Ну и сервис «Яндекс Афиша» тоже будет помогать тем, кто решит не посещать фестиваль.

«Comic Con Игромир» пройдёт на этой неделе — в «Тимирязев Центре» в Москве с 12 по 14 декабря.