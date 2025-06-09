Телеовощи. Выпуск 603: Три весёлых гуся

Оценки
Поддержите подкаст на BoostyПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|04:20 —
|Обсуждение новостей
|55:51 —
|«Король гольфа» (Stick) — 1x01
|57:57 —
|«Больница Питт» (The Pitt) — 1x01—02
|01:18:14 —
|«Гангстерленд» — 1x10 (финал сезона)
|01:32:27 —
|«Друзья и соседи» — 1x09 (финал сезона)
|01:42:50 —
|«Отдел нераскрытых дел» — 1x01—02
|01:46:21 —
|«Дастер» — 1x03
|01:52:12 —
|«Киллербот» — 1x04
|01:58:53 —
|«Рик и Морти» — 8x02
|02:01:25 —
|«Ты» — 5x06
|02:11:48 —
|«Этуаль» — 1x07
|02:26:00 —
|«Хеллсинг Ultimate» — 1x01
|02:46:54 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x16
|02:51:46 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x19
|02:58:02 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x14
|03:16:44 —
|«Напряги извилины» — 1x23
|03:24:42 —
|«Зена — королева воинов» — 1x11
|03:31:35 —
|«Ангел» — 2x13
|03:36:20 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:47:51 —
|Завершение и благодарности спонсорам
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: