Телеовощи. Выпуск 602: Вопросы о кентаврах

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Содержание
Оценки эпизодов
|08:27 —
|Обсуждение новостей
|51:25 —
|«Отдел нераскрытых дел» (Dept. Q) — 1x01
|01:05:05 —
|«Рик и Морти» — 8x01
|01:13:32 —
|«Одни из нас» — 2x07 (финал сезона)
|01:55:49 —
|«Гангстерленд» — 1x09
|02:06:33 —
|«Дастер» — 1x02
|02:13:54 —
|«Киллербот» — 1x03
|02:18:09 —
|«Этуаль» — 1x06
|02:30:04 —
|«Друзья и соседи» — 1x08
|02:41:44 —
|«Ты» — 5x05
|02:48:35 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x15
|02:53:16 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x18
|03:01:22 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x13
|03:16:58 —
|«Напряги извилины» — 1x22
|03:20:25 —
|«Зена — королева воинов» — 1x10
|03:33:39 —
|«20/22» — 1x04 (финал сезона)
|03:40:35 —
|«Ангел» — 2x12
|03:48:22 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|04:00:45 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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