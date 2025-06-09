Invincible VS — анонсирован брутальный файтинг по мультсериалу «Неуязвимый»

Забавное совпадение приключилось в рамках презентаций Summer Games Fest: и Sony, и Microsoft анонсировали у себя по выходящему в 2026-м tag-файтингу по популярным комикс-мирам. Про MARVEL Tokon: Fighting Souls мы уже написали раньше — теперь же настал черёд Invincible VS.

Сразу уточним: нет, Invincible VS — не игра Microsoft, и даже не релиз для Game Pass (по крайней мере пока ничего такого заявлено не было). Это игра издательства Skybound Games‬, разрабатываемая его первой внутренней студией Quarter Up. Это файтинг с командными боями 3 на 3 и сюжетной кампанией, написанной сценаристами мультсериала «Неуязвимый», кровищей и жестокими добиваниями в лучших традициях Mortal Kombat (пусть и с куда меньшим бюджетом, чем современные части MK). А ещё, судя по премьерному трейлеру — с изуродованными искусственно уменьшенной частотой кадров заставками (спасибо хоть на геймплее это не отразилось).

Выйдет Invincible VS на PC, PS5 и Xbox Series X|S.