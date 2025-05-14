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Чернокожая наследница Тони Старка требует величия в трейлере сериала «Железное сердце»

Хорошая возможность встряски перед основной трейлерной премьерой сегодняшнего дня. Студия Marvel выпустила трейлер сериала «Железное сердце», который рассказывает о дальнейших приключениях Рири Уильямс.

Судя по сюжету, вакандская братва забрала у Рири её костюм Железного человека, а построить новый без серьёзных финансовых затрат ну никак нельзя. Забудем, конечно, что Тони Старк создал первую модель доспехов в пещере:

24 июня состоится выход сериала на стриминге Disney+. Обещают показать сразу три серии. Сможем ли мы это пережить? Большой вопрос!

Теги
ВидеоЖелезное сердце
Комментарии (2)

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