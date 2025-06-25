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СЕРИАЛЫ
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Команда сериала «Телохранитель» получила добро от Netflix на новый политический триллер

Источник: BBC One

Сервис Netflix одобрил производство многосерийного триллера от Джеда Меркурио с Гугу Эмбата-Ро и Ричардом Мэдденом в главных ролях.

Сериал называется Trinity и будет состоять из восьми эпизодов.

Сюжет рассказывает о героической офицерше ВМС (Эмбата-Ро), которая вступает в романтическую связь с харизматичным министром обороны (Мэдденом) и узнаёт, что он замешан в опасном заговоре.

Персонаж Эмбата-Ро — коммандер Кэтрин Деккер, первый помощник капитана на атомной подводной лодке USS Kansas — одной из самых опасных машин войны на Земле. Мэдден играет Уэбба Престона — молодого министра обороны, пришедшего не из политических кругов, а из бигтеха. Его инновации и взгляды вызывают у многих враждебную реакцию.

Меркурио выступает сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером. Майкл Куэста («Декстер», «Родина») срежиссирует первые два эпизода. Джед и Мэдден уже работали вместе над сериалом 2018 года «Телохранитель», в котором звезда «Игры престолов» также исполнил главную роль и получил за неё «Золотой глобус».

Теги
КастингNetflixРичард МэдденГугу Эмбата-Ро
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