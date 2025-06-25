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Второй сезон комедийного сериала Арнольда Щварценеггера «Фубар» драматически провалился

Источник: Netflix

Похоже, второй сезон сериала «Фубар» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли сделал серьёзную заявку на то, чтобы стать заключительным. Причина — обидно малое количество зрителей.

В стартовый уик-энд комедийный шпионский экшен занял почётное десятое место в десятке самых просматриваемых англоязычных шоу на стриминге Netflix— с 2,2 млн просмотров. Это заметное снижение по сравнению с 11 млн просмотров на премьерных выходных первого сезона в 2023 году. Кажется, всё должно было пойти иначе: на продолжение обычно собираются и старые фанаты, и хоть какие-то новички. Если, конечно, не произошло массового «отравления» первым курсом.

На агрегаторе Rotten Tomatoes второму сезону критики присвоили 50% — уже даже не «свежести». У первого сезона был такой же рейтинг, только рецензий было больше.

Главным актёрским усилением нового сезона стала Кэрри-Энн Мосс, звезда «Матрицы». Судя по приведённым цифрам, фокус не сработал. Хотя, возможно, эти 2 миллиона — как раз новоприбывшие поклонники актрисы.

По сюжету Арнольд играет оперативника ЦРУ, который уже собирается уйти в отставку, но обнаруживает семейный секрет и возвращается ради последнего задания.

Теги
ФубарNetflixАрнольд ШварценеггерКэрри-Энн Мосс
Комментарии (6)

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